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Preboldski Odelo bo odpuščal: brez dela bi lahko ostalo več kot 100 ljudi

Prebold, Gornja Radgona, 27. 10. 2026 13.00 pred 27 minutami 4 min branja 3

Avtor:
STA N.L.
Največji padec naročil je povezan s projekti za znamki Volkswagen in Audi.

Preboldski Odelo, ki proizvaja avtomobilske luči, se zaradi upada naročil v evropski avtomobilski industriji in močnega zmanjšanja prodaje vozil Audi na Kitajskem pripravlja na odpuščanja v Preboldu in zaprtju obrata v Črešnjevcih. Kot je za STA povedal sekretar SKEI Celje Mirko Hirci, bi lahko brez dela skupno ostalo več kot 100 zaposlenih.

Preboldski Odelo, ki proizvaja avtomobilske luči
Preboldski Odelo, ki proizvaja avtomobilske luči
FOTO: Kanal A

Sindikalist Hirci zaprtje Odelovega obrata v Črešnjevcih in pripravo programa razreševanja presežnih delavcev v Preboldu povezuje s krizo evropske avtomobilske industrije, ki se sooča z upadom naročil. O presežnih delavcih danes poroča tudi časnik Večer.

Prvi znaki težav so se v Odelu, ki je od lani v lasti bolgarskega podjetja Batur, pokazali poleti, ko so zaznali zmanjšanje naročil za nekatere izdelke, povezane predvsem s kitajskim trgom. Sprva so menili, da gre za običajna sezonska nihanja, značilna za julij in avgust, ko je zaradi dopustov v avtomobilski industriji pogosto manj aktivnosti. Toda naročila se tudi po koncu poletja niso vrnila na pričakovano raven. Septembra je postalo jasno, da ne gre le za začasen padec, temveč za resnejši in dolgotrajnejši problem.

Sindikat in vodstvo družbe sta se o razmerah začela pogovarjati sredi septembra. Sledilo je več skupnih sestankov in posvetovanj, v razprave pa so bili vključeni tudi lastniki podjetja. Ti so se odločili za ukrepe za zmanjšanje stroškov in prilagoditev poslovanja manjšemu obsegu naročil.

Trajno zaprtje obrata v Črešnjevcih

Med sprejetimi ukrepi je tudi trajno zaprtje obrata v Črešnjevcih, ki ga je družba v približno 12 letih postopoma vzpostavila in posodabljala. Tam je bilo ob sprejetju odločitve o zapiranju zaposlenih 57 delavcev. V obratu niso več izvajali redne serijske proizvodnje, temveč so izdelovali predvsem rezervne dele, ki jih po koncu rednih proizvodnih ciklov, običajno dolgih od pet do sedem let, prenesejo na takšne lokacije.

Ker se obrat zapira, bodo tamkajšnji zaposleni postali presežni. Proizvodnja sicer še vedno poteka, saj morajo dokončati obstoječa naročila. Natančen datum zaprtja še ni določen, po Hircijevih besedah pa naj bi se to zgodilo proti koncu leta oziroma ob prehodu v prihodnje leto, odvisno od tega, kdaj bodo zaključili preostalo delo. Predvidena je tudi odprodaja obrata.

Največji padec naročil je povezan s projekti za znamki Volkswagen in Audi.
Največji padec naročil je povezan s projekti za znamki Volkswagen in Audi.
FOTO: Kanal A

Težave pa niso omejene samo na Črešnjevce. V preboldskem obratu, kjer je zaposlenih približno 950 delavcev, podjetje pripravlja program razreševanja presežnih zaposlenih. Po sindikalistovih besedah bi lahko brez zaposlitve ostalo od 60 do 70 ljudi, čeprav se podjetje in sindikat trudita to število čim bolj zmanjšati.

Izrazit padec naročil Audija

Največji padec naročil je povezan s projekti za znamki Volkswagen in Audi, posebej izrazit pa je pri Audiju in prodaji vozil na Kitajskem. Pri nekaterih projektih je prodaja izdelkov upadla za 35 odstotkov ali celo več kot 50 odstotkov. Tudi napovedi za leto 2027 niso spodbudne.

Podjetje je že pred pripravo programa presežnih delavcev uvedlo več notranjih ukrepov. Zmanjšalo je število izmen in ukinilo nočno oziroma četrto izmeno, prekinilo študentsko delo ter ustavilo načrtovano dodatno zaposlovanje tujih delavcev. S tem je skušalo zmanjšati potrebo po odpuščanju redno zaposlenih.

Sindikat je ob tem predlagal, naj se najprej poiščejo možnosti za notranjo prerazporeditev delavcev in naj imajo prednost tisti, ki bi se odločili za sporazumno oziroma t. i. mehkejšo obliko odhoda iz podjetja. Po Hircijevih besedah se nekatere notranje prerazporeditve že izvajajo. To naj bi pomagalo zmanjšati število odpovedi, vendar sindikat kljub temu pričakuje, da bo v Preboldu brez dela ostalo od 60 do 70 ljudi.

Lani več kot 146 milijonov evrov čistih prihodkov

Kot je razvidno iz lanskega poslovnega poročila Odela, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa, je družba leta 2025 ustvarila 146,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, potem ko so leta 2024 znašali 135,4 milijona evrov. Izguba iz leta 2024 v višini 421.503 evrov pa se je lani zmanjšala na 353.283 evrov.

Kot je v poročilu zapisal direktor Odela Damjan Tehovnik, so se lani soočali z zahtevnimi razmerami v avtomobilski industriji, višjimi stroški poslovanja in naročili, ki so bila v prvem četrtletju občutno pod načrti. Naročila so se v nadaljevanju leta 2025 stabilizirala, podjetje pa je kljub negotovim razmeram nadaljevalo vlaganja v proizvodnjo, avtomatizacijo in elektroniko.

V preboldskem obratu je zaposlenih približno 950 delavcev.
V preboldskem obratu je zaposlenih približno 950 delavcev.
FOTO: Kanal A

Na poslovanje so po Tehovnikovih navedbah vplivali makroekonomski in geopolitični dejavniki, višji stroški energentov zaradi sprememb omrežnin ter inflacijski pritiski. Dodatno stroškovno obremenitev je predstavljal tudi pozno napovedani zimski regres. Zaradi manjšega obsega naročil v prvem četrtletju so morali v podjetju hitro prilagoditi proizvodne načrte in zmogljivosti.

V Odelu se kljub negotovim razmeram osredotočajo na tehnološki razvoj in krepitev konkurenčnosti. Njihov strateški cilj ostaja utrditi položaj globalnega dobavitelja avtomobilskih svetlobnih sistemov, je še navedel Tehovnik.

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Odelo odpuščanja avtomobilska industrija Prebold Črešnjevci

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KOMENTARJI3

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Smuuki
27. 10. 2026 13.42
Sindikat lahko razpravlja kar hoče, kolikor hoče. Če bo tovarna obstala ali ne bo sindikata nihče ne bo vprašal. Dober direktor, dobra prodaja so ključni moment pri tej odločitvi. Nimajo pa vsega v rokah prodajniki in tehnologi. Varno okolje zakonodaja v državi kjer se proizvodnja izvaja je ključni faktor. Lastnik sešteje vse stroške in jih tudi analizira. Če v našem okolju proizvodnja ne pije vode se jo seli kjer so države do podjetij bolj prijazne. Zahteve rdečih sindikatov kot podaljšek levice so nerealne. Nihče se s sindikalisti ne bo pogajal. Prrprosto bo odšel kjer je bolje. Trg nrez te tovarne ne no brez luči. Jih bo naredil kdo drug.
Odgovori
+1
1 0
anjerd
27. 10. 2026 13.24
No, zdaj pa ploskajte in še naprej delite subvencije za kitajce. Vse kar doma zaslužimo, bomo podarili kitajcem?
Odgovori
0 0
Smuuki
27. 10. 2026 13.45
Še višje dajatve podjetjem, še več božičnih, 13 plač, 7 urni delavnik, dvig minimalnih plač itn. Firma odide in rdeč karji se slikajte
Odgovori
0 0
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