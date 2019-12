Predbožični dan je sicer kot ponavadi zaznamovala tudi gneča v nakupovalnih središčih in trgovinah. Trgovine bodo za praznike zaprte, zato so številni dan izkoristili za nakup daril in prazničnih dobrot, pod katerimi se bodo kmalu ali pa se že šibijo domače mize. Ker je bilo vreme sončno in precej toplo, so se številni družili ob čaju ali kuhanem vinu.