Za prebivalci Ptuja in okolice je posebna, mistična noč. Točno opolnoči so se namreč prebudili kurenti. Po svečnici so si prvič nadeli zvonce in začeli odganjati temo in zlo ter prinašati dobro. S tem pa se začenja tudi peti letni čas, kot v teh koncih pravijo pustu. Na tradicionalnem kurentovem skoku v Budini pri Ptuju se je zbralo kar 500 kurentov in zaplesalo ob ognju.