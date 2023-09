Precepljenost proti HPV padla, na pomoč poklicali Deso Muck

"Doletela me je velika čast, da smem sodelovati v tako pomembnem projektu, kot je vzpodbujanje staršev k razmisleku o cepljenju otrok proti posledicam virusa HPV. Zame je privilegij, kadar lahko kakorkoli prispevam k napredku javnega zdravja in ozaveščanju," je ob predstavitvi brošure izpostavila pisateljica. Glede na strokovne podatke, ki so ji bili na voljo, in glede na vse, kar se je s tem cepljenjem v preteklosti dokazano že doseglo, zdaj tudi sama verjame, da se na tem področju lahko stori ogromno in zmanjša zbolevanje za rakom pri ženskah in moških.

Strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Irena Oblak je opozorila, da so v šolskem letu 2021/22 v Sloveniji zabeležili najnižjo precepljenost deklet od uvedbe programa cepljenja proti HPV v Sloveniji. "To skrb zbujajoče dejstvo nas opominja, kako nujno je stalno ozaveščanje o pomenu cepljenja proti HPV, za dosego visoke precepljenosti pa je ključno sodelovanje šolskih zdravnikov, pediatrov in ostalih zdravnikov skupaj s starši, mladostniki in učitelji," je dejala. Po njenih besedah slovenska onkološka stroka podpira cepljenje proti HPV, saj se s tem preprečuje nastanek številnih rakov, ki so povezani s to okužbo.

Predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku in vodja državnega programa Zora Urška Ivanuš je med drugim izrazila željo, da jim po pandemskem padcu s skupnimi močmi ponovno uspe skok za vsaj 10 odstotnih točk v precepljenosti proti HPV. S tem bo letošnja generacija šestošolk in šestošolcev ponovno bolje zaščitena proti zelo raznolikim in tudi zelo hudim boleznim, ki jih povzročajo okužbe s HPV, je pojasnila.

Predstavitve so se udeležili tudi številni strokovnjaki z različnih področij, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo s posledicami okužbe s HPV. Opozorili so, da je cepljenje proti HPV ključno za odpravo rakov, ki jih te okužbe povzročajo. Predstojnik klinike za otorinolaringologijo ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Robert Šifrer je tako osvetlil povezavo med okužbami s HPV in rakom ustne votline in žrela, za katerim zboli okrog 120 bolnikov na leto.

Urška Kogovšek s kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo UKC je pozvala starše, naj otroke cepijo proti HPV, če jih želijo zaščititi pred raki materničnega vratu, ustne votline in žrela, vagine in vulve, penisa in zadnjika. "Rak zadnjika lahko skoraj v 90 odstotkih preprečimo le s pravočasnim, učinkovitim cepljenjem," je bila jasna.