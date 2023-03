Pred 10 leti so mu odkrili 4. stadij raka na debelem črevesu, zdaj ozavešča druge

Začenja se mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, ki je v Sloveniji tretja najpogostejša oblika raka pri obeh spolih skupaj. V Sloveniji za to boleznijo vsako leto zboli več kot 1300 ljudi. Tako kot pri večini rakov je za uspešno zdravljenje pomembno zgodnje odkritje. A čeprav pri nas že 14 let poteka Program Svit za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb, pa se še vedno vsaka tretja oseba na vabilo ne odzove.

icon-expand Rak na debelem črevesu FOTO: Shutterstock

Januarja letos so na dan poslali približno 4400 poštnih pošiljk – od vabil, opomnikov, kompletov za odvzem vzorcev blata, do izvidov presejalnega testa. Skupaj so v prvem mesecu letošnjega leta poslali 28.752 vabil in 17.076 testnih kompletov. Vsak delovni dan v laboratoriju v povprečju obdelajo 1600 vzorcev, ki jih prejmejo od 800 ljudi. V januarju 2023 so tako skupno obdelali 32.842 vzorcev. Pri 850 osebah je bil izvid presejalnega testa pozitiven, z njimi se že dogovarjajo za termine kolonoskopij. Sicer pa so v januarju v okviru programa izvedli 890 kolpnoskopij. "V mesecu boja proti raku debelega črevesa in danke želimo poudarili pomen ozaveščanja o pomembni bolezni, ki prizadene številne posameznike in njihove bližnje. V Sloveniji letno za to boleznijo zboli več kot 1300 oseb. Rak debelega črevesa in danke je bolezen, ki je v veliki meri povezana s starostjo, nezdravim življenjskim slogom, boleznimi črevesa (polipi, kronična vnetna črevesna bolezen) in dejavniki genetske predispozicije. Da bi zmanjšali tveganje za razvoj raka debelega črevesa in danke, je pomembno spodbujati preventivne ukrepe, kot je redno sodelovanje v presejalnem programu in spreminjanje življenjskih navad, kar vodi k zdravi prehrani, telesni aktivnosti in prenehanju kajenja," je ob začetku meseca boja proti raku debelega črevesa in danke poudarila vodja Programa Svit, Dominika Novak Mlakar. Pri moških odzivnost nekoliko nižja Na Nijz ugotavljajo, da se odzivnost v program po pandemičnih letih znova povečuje. V letu 2022 je bilo na presejalno testiranje povabljenih več kot 315.000 posameznikov. Na vabilo se je odzvalo 63,4 odstotka povabljenih, najvišja odzivnost je bila v goriški regiji (67,1 odstotka). Odzivnost moških je za 10 odstotnih točk nižja od odzivnosti žensk. Pri 5,4 odstotka osebah je bil izvid blata pozitiven, pri 94,6 odstotka osebah pa negativen. V okviru programa so opravili tudi 9445 kolonoskopij in 6887 histopatoloških preiskav. Napoteni kolonoskopijo v okviru Programa Svit so lani na pregled v povprečju čakali tri tedne, najdaljša čakalna doba pa je bila pet tednov od naročila na preiskavo. Po podatkih NIJZ se preiskave udeleži večina tistih s pozitivnim izvidom presejalnega testa.

Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (Program Svit) je v Sloveniji prisoten že od leta 2009. Zadnje objavljeno Letno poročilo Registra raka za leto 2019 navaja, da so presejalni programi, ki jih priporoča Svet Evropske unije in smo jih uvedli tudi v Sloveniji, z zgodnjim odkrivanjem že zmanjšali umrljivost za te rake in njihovo incidenco. To velja tudi specifično za raka debelega črevesa in danke.

S pomočjo programa Svit, ki v Sloveniji poteka od leta 2009, so doslej odkrili že 3800 primerov raka debelega črevesa in danke, pri 29.800 osebah pa so odstranili napredovali adenom, ki predstavlja večje tveganje za raka. "Na dosežene rezultate smo v Sloveniji upravičeno ponosni," so zapisali v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Program Svit rešuje življenja Eden tistih, ki mu je odziv na vabilo Programa Svit rešil življenje, je tudi Samo Podgornik. "Mineva že deset let od diagnoze 4. stadija raka debelega črevesa z metastazami na jetrih in jaz sem še kako življenja poln! Neskončna hvala, da je že takrat obstajal Program Svit, v katerem je bil odkrit moj rak, in da sem izkusil profesionalnost UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta," je dejal. Leta 2015 je postal ambasador Programa Svit. "V tem času sem se z veseljem odzival klicem vseh ljudi, ki so ob pozitivnih izvidih potrebovali pomoč ali le nasvet in prijazen pogovor. Stkali smo globoke vezi in po več kot sedmih letih kot ambasador sem prepričan, da za zdravstveno pomoč po odkritju raka ne sme biti čakalnih vrst in neracionalne birokracije. Ko nas, ambasadorje Programa Svit, tak pacient pokliče v svoji stiski, je edino prav, da mu pomagamo po najkrajši poti priti do ustreznega zdravljenja," je poudaril.