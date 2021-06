20 let od odmevnega srečanja: Bush in Putin na Brdu pri Kranju

Na današnji dan se je pred dvajsetimi leti v Sloveniji odvilo srečanje ameriškega in ruskega predsednika. Vladimir Putin in George Bush mlajši sta se leta 2001 sploh prvič srečala na Brdu pri Kranju. Zaradi precej hladnih odnosov med velesilama so bile za en dan vse oči svetovne javnosti uprte v mlado državo Slovenijo. Voditelja sta ji čestitala za uspešno prehojeno pot prvega desetletja.

