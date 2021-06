Pred 30 leti je zaprisegla prva generacija vojaških nabornikov

Pred tridesetimi leti je v učnih centrih na Igu in v Pekrah pri Mariboru slovesno zaprisegla prva generacija 270 vojaških nabornikov, ki so služili v teritorialni obrambi. S tem je Slovenija tudi uradno začela razvijati lastne oborožene sile. "To je bil dokaz, da je država, ki je takrat šele nastajala, pripravljena na najpogumnejši korak v svoji zgodovini," je na slovesnosti na Igu dejal premier Janez Janša.

icon-expand