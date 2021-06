Pred 30 leti objavljena prva novica STA

STA je bila v sodni register vpisana 3. junija 1991, delovati pa je začela 20. junija 1991, le nekaj dni pred uradno razglasitvijo neodvisnosti Slovenije. Na današnji dan pred 30 leti je objavila prvo novico v slovenskem in angleškem jeziku. Tako je novonastala država dobila nacionalno tiskovno agencijo in z njo pomemben kanal komuniciranja, sprva predvsem s tujimi javnostmi. Pred tem je namreč v Sloveniji delovala le skupna jugoslovanska tiskovna agencija.

Pahor bo STA v sredo odlikoval z redom za zasluge, in sicer za 30 let nenadomestljivega agencijskega poslanstva v medijskem prostoru in za pomembno vlogo v obdobju osamosvojitve Slovenije.

Od skromnih in zahtevnih začetkov med osamosvojitveno vojno se je STA v 30 letih razvila v sodoben medijski servis, ki dnevno slovenski in tuji javnosti zagotavlja tekstovne, radijske, fotografske in druge informativne vsebine. Dnevno STA, ki danes zaposluje več kot 80 novinarjev, fotografov in drugih sodelavcev, v povprečju objavi več kot 350 novic v slovenskem in angleškem jeziku.

Tako je v 30 letih STA ustvarila več kot 2,5 milijona novic in drugih tekstovnih vsebin v slovenskem in več kot 270.000 v angleškem jeziku. Objavila je okrog en milijon fotografij in več kot 130.000 tonskih posnetkov. Prav tako je objavila več kot 15.000 video posnetkov.