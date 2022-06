Pred 30 leti pod strelom atentatorja umrl Ivan Kramberger

Na sodišču so pričali trije izvedenci kriminalistične stroke centra za kriminalistično-tehnične raziskave. Potrdili so dokaze, ki so bremenili Rotarja.

Sodna obravnava se je začela 24. avgusta, sodišče pa je sodbo, v kateri je Rotarja obsodilo na devet let zapora, izreklo 31. avgusta. Po pritožbi tožilstva mu je nato višje sodišče kazen zvišalo na 12 let.

Forenzik in sodni izvedenec zavrnil trditve, da naj bi na Krambergerja v resnici streljali iz sosednje hiše

Eden od njih, forenzik in sodni izvedenec Janez Golja, je ob 20-letnici smrti Krambergerja zavrnil nekatere trditve, da naj bi na Krambergerja v resnici streljali iz sosednje hiše in ne iz Rotarjeve. Kot je dejal, so bila okna in polkna sosednje hiše zaprta. "Že več dni jih ni nihče odpiral, saj so bila prašna in obdana s pajčevinami," je povedal. To naj bi potrjevala tudi fotografija iz takratne kriminalistične preiskave, ki jo je ob 20. obletnici smrti objavila revija Reporter.

Golja je pojasnil tudi, kako se je pod enim od oken sosednje hiše na stolu pod njim znašel odtis obuvala. "V resnici sem stol med ogledom pristavil jaz, stopil nanj in pogledal, kakšen razgled je z okna. Bila je moja sled," je dejal.

Glede krogle, ki je niso nikoli našli, je pojasnil, da je šlo za lovsko kroglo, za naboj z mehko konico. "Ko pride v kost in telo, se takšna krogla razširi in razpade. Tudi v tem primeru je krogla razpadla, delci pa so odleteli v daljavo," je dejal. Pri pregledu puške so, kot je povedal, ugotovili, da na razdalji 63 metrov nosi okoli deset centimetrov višje in nekoliko desno, kar bi pomenilo, da je storilec meril v srce.