Pred 30 leti smo na plebiscitu odločali o samostojni državi in pred 29 leti dobili ustavo

Konec 80. let prejšnjega stoletja so se namreč v Sloveniji, ki je bila takrat del Jugoslavije, začele težnje za osamosvojitev, ki so pripeljale do večstrankarskih volitev aprila 1990. Na njih je zmagala koalicija Demos, ki je nato delno tudi v dogovoru z opozicijo izpeljala ključne korake za osamosvojitev.

O samostojnosti so odločali državljani na plebiscitu, ki je potekal na današnji dan pred 30 leti, tri dni pozneje pa so v takratni skupščini slovesno razglasili rezultate. Po njih se je plebiscita udeležilo 93,2 odstotka volilnih upravičencev, za samostojnost pa jih je glasovalo okoli 95 odstotkov oziroma 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na 26. december, ko so bili razglašeni izidi plebiscita, obeležujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti.