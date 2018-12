Pred 55. leti na Brniku pristalo prvo letalo

Še leta 1964 je stekla druga faza še ne dograjenega letališča in bila tudi dokončana, na 3000 metrov je bila podaljšana vzletno-pristajalna steza in povečana letališka ploščad. V letu 1968 so v podjetju začrtali nove smeri razvoja letališča, vzpostavitev rednega domačega in mednarodni prometa, razvoj letalskega tovornega prometa ter oblikovanje zbirnega centra zanj. Obdobje po letu 1980 je zaznamovala neugodna gospodarska situacija doma in v svetu ter relativno zmanjšano investiranje v razvoj.

Med osamosvojitveno vojno se je promet na letališču praktično ustavil, po razglasitvi samostojnosti pa je ljubljansko letališče postalo osrednje državno letališče, hkrati pa se je soočilo z znatnim upadom prometa zaradi političnih in vojnih dogodkov na tleh nekdanje Jugoslavije. Zaporo slovenskega zračnega prostora so na letališču izkoristili za prenovo.