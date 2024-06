Pred supervolilno nedeljo še danes mogoča prijava za glasovanje po pošti

Oskrbovanci domov za starejše, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, ter volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij, in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije, imajo še danes čas, da to sporočijo okrajni volilni komisiji.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji (DVK) in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.