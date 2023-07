Pred Bešičem Loredanom še zadnji dnevi na ministrski funkciji

Predsednik vlade mora nato v 10 dneh po prenehanju funkcije ministra predlagati novega ministra ali obvestiti državni zbor, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal nekdo iz vladne ekipe.

Razlog za odhod že drugega ministra vlade Roberta Goloba, na katerega je Gibanje Svoboda stavilo že v kampanji za državnozborske volitve, so bila bo premierjevih besedah njuna razhajanja v stališčih glede krepitve javne zdravstvene mreže. Odstop ministra je tako za Goloba "logičen in pričakovan", pa čeprav so še nedavno v Svobodi govorili, da minister še uživa podporo stranke.