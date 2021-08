Pred četrtim valom epidemije Janševa vlada z najnižjo podporo doslej

Sledi SAB (4,1 %). Nato pa le še politične drobtinice za Pirate (2,5 %), Zelene (2,0 %), SNS (1,8 %) in Dobro Državo (1,5 %). Parlamentarni DeSUS ima manj kot odstotek in pol podpore. Vladna SMC pa celo manj kot pol odstotka.

Med strankami še naprej vodi največja vladna stranka SDS, čeprav je ta mesec izgubila dve odstotni točki. Če bi bile volitve danes, bi jo obkrožilo 16 odstotkov volivcev (16,1 %). Drugi so Socialni demokrati, ki ohranjajo 11-odstotno podporo (11,1 %). Sledi Levica (8,8 %) pred LMŠ (5,6 %), ki iz meseca v mesec izgublja zaupanje volivcev. Zgornji del lestvice zaključuje NSi (5,6 %).

Najbolj priljubljena je Ljudmila Novak

Na lestvici politikov se je na prvo mesto prebila NSi-jeva evroposlanka Ljudmila Novak, ki jo je javnost ocenila bolje kot predsednika države Boruta Pahorja in predsednika DZ Igorja Zorčiča. Sledita minister za zdravje Janez Poklukar in predsednica SD Tanja Fajon. Osmi je koordinator Levice Luka Mesec. Na polovici lestvice je predsednica SAB Alenka Bratušek, pred prvakom NSi Matejem Toninom in predsednikom LMŠ Marjanom Šarcem.

Premier in predsednik SDS Janez Janša je petnajsti, mesto za njim je prvak SMC Zdravko Počivalšek. Medtem ko je javnost šolski ministrici iz vrst SMC Simoni Kustec pred začetkom novega šolskega leta prisodila nezadostno oceno.