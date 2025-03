Pred ciljno črto: 'Omogočimo življenje, ki si ga vsak otrok zasluži'

OGLAS

"Skupaj s Karolino v polnem pričakovanju odštevamo dneve do koncerta, ki se ga zelo veselimo, saj bo ta dogodek tudi praznovanje njenega rojstnega dne, ki ga je imela konec februarja," pravita njena starša Sabina in Borut Lavrič. "Zato z vsem srcem vabiva vse, da pridejo 20. marca v Halo Tivoli, kjer bomo še zadnjič zbirali sredstva za razvoj zdravljenja, ki je za Karolino edino upanje, da ji rešimo življenje. Ob tem tudi še zadnjič z vsem srcem prosiva, da za Karolino namenite donacijo, ki ji jo lahko podarite tudi s SMS-sporočilom ali nakazilom na njen TRR."

V Društvu Viljem Julijan, ki organizira zaključni dobrodelni koncert za Karolino, želijo s tem dogodkom zbrati še zadnjih 65.000 evrov za razvoj genskega zdravljenja za Cockayne sindrom – tip B in po dveh letih zbiralne akcije priti do cilja, ki je dva milijona evrov. Na odru Hale Tivoli se bodo za Karolino zbrali in zvrstili priznani glasbeniki Nina Pušlar, Tilen Artač, Ines Erbus, Bepop, Vila Eksena, Miran Rudan, Alfi Nipič, Vili Resnik, Issac Palma, Manca Špik, SoulGreg Artist, Alex Volasko, Nina Mrak in Werner.

Za razvoj genskega zdravljenja za Karolino lahko prispevate SMS s ključno besedo KAROLINA10 ali KAROLINA5 na 1919 ali z nakazilom donacije na TRR Društva Viljem Julijan SI56 0400 0027 7357 570, sklic SI00 111888, namen Za Karolino.

"Zelo smo hvaležni, da so Slovenske železnice tako srčno pristopile v podporo naši deklici in da bodo na ta dan vsem obiskovalcem koncerta podarile brezplačen prevoz s Karolininim vlakom," pravi Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan, prav "tako pa bodo za obiskovalce koncerta pred in po dogodku brezplačni mestni avtobusi. Ker je koncert posvečen tudi Karolininemu rojstnemu dnevu, pa imajo vsi otroci in mladi do 16. leta starosti prost vstop na dogodek, saj bo podpora njenih sovrstnikov za Karolino še posebej veliko darilo."

"Z vsem srcem si želiva, da bi Karolina za svoj 6. rojstni dan skozi ta zadnji dobrodelni dogodek dobila največje možno rojstnodnevno darilo – možnost za življenje in prihodnost. Skupaj z vsemi dobrimi ljudmi in celotne Slovenije smo za najino deklico zbrali že neverjetnih 1.935.000 evrov in nas sedaj do cilja loči le še zadnji korak. Zato prosiva vse, da 20. marca napolnimo Halo Tivoli in ji s svojo prisotnostjo ter donacijo omogočimo življenje, ki si ga vsak otrok zasluži," pravita Karolinina starša. Vstopnice za veliki dobrodelni koncert za Karolino so že na voljo na vseh Eventimovih prodajnih mestih po Sloveniji (Petrol, Pošta, OMV ...) ter na spletni strani eventim.si. Brezplačne vozovnice za vlak bodo obiskovalci lahko prevzeli na prodajnih mestih Slovenskih železnic, in sicer ob predložitvi vstopnice za koncert (v fizični ali digitalni obliki).