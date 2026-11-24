Evropska komisija je marca objavila rezultate usklajenega nadzora spletnih trgovcev, ki so ga pristojni organi iz 23 držav članic EU ter Islandije in Norveške izvedli v času črnega petka in kibernetskega ponedeljka konec lanskega leta. V okviru nadzora so preverili 314 spletnih trgovcev, pri čemer so ugotovili, da jih je 30 odstotkov popuste prikazovalo nepravilno, 18 odstotkov jih je uporabljalo tehnike prodajnega pritiska, kot so odštevalniki časa in opozorila o omejenih zalogah, pri čemer je bila več kot polovica teh primerov zavajajoča. Kot so še strnili rezultate nadzora, je 36 odstotkov trgovcev poskušalo v nakupovalne košarice dodati dodatne izdelke, pri čemer jih 40 odstotkov ni jasno zahtevalo privolitve potrošnika, 10 odstotkov trgovcev pa je uporabljalo način oblikovanja cen, pri katerem so se dodatni stroški, kot so stroški dostave ali storitev, pojavili šele v poznejših fazah nakupa. "Ugotovitve kažejo, da visoki oglaševani popusti in časovno omejene ponudbe niso vedno zagotovilo za ugoden nakup," so izpostavili na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport.

Nakupovanje na črni petek FOTO: Shutterstock

V sporočilu za javnost so povzeli nasvete Evropskega potrošniškega centra, ki med drugim izpostavlja, da mora trgovec pri oglaševanju znižanja cen praviloma navesti najnižjo ceno, ki jo je za izdelek uporabljal v obdobju najmanj 30 dni pred znižanjem. Pred nakupom je priporočljivo primerjati tudi cene istega izdelka pri drugih ponudnikih, so dodali. Sporočila, kot so "samo še 2 izdelka na zalogi!", "ponudba velja le še 10 minut!" ali "zadnja priložnost za nakup!", lahko potrošnika spodbudijo k nepremišljeni odločitvi, a po opozorilih potrošniškega centra takšne navedbe niso nujno resnične. Potrošnikom svetujejo, da pred nakupom preverijo naziv podjetja, njegov sedež, kontaktne podatke in pogoje poslovanja. Posebej naj bodo previdni pri neznanih spletnih trgovinah, ki ponujajo izjemno visoke popuste. "Ne zanašajte se zgolj na videz spletne strani ali pozitivne ocene, saj so lahko tudi te zavajajoče," so poudarili. Pred potrditvijo naročila naj potrošniki preverijo tudi končni znesek nakupa, vključno s stroški dostave in morebitnimi dodatnimi storitvami.

Dostava paketa FOTO: Shutterstock