Pred današnjo proslavo Kongresni trg že ograjen

Začetek državne proslave bodo ob 21. uri naznanile salve z Ljubljanskega gradu, govoru Boruta Pahorja pa bo sledil kulturni program z različnimi glasbenimi žanri z domoljubno tematiko. Zaradi spoštovanja ukrepov za zajezitev koronavirusa, ki število ljudi na javnih krajih omejujejo na 500, so bili sicer organizatorji primorani zmanjšati število nastopajočih in vabljenih, odpovedali so tudi udeležbo praporščakov. Ti bodo tako dan državnosti obeležili v Trzinu.