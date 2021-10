Pred dnevom spomina na mrtve se vrstijo številne spominske slovesnosti

Pred 1. novembrom se vrstijo številne spominske slovesnosti. Delegacije ministrstva za notranje zadeve in Policije, ministrstva za obrambo in Mestne občine Ljubljana so tako na pokopališču Žale položile cvetje k spominskemu obeležju padlim v vojni za Slovenijo 1991 in k spomeniku Pomnik 91. Navzoče je nagovoril minister Matej Tonin.

Minister za obrambo Matej Tonin je z delegacijo ministrstva dopoldne položil tudi vence k spomeniku padlim v 1. svetovni vojni, k spomeniku Lipa sprave, v spominskem parku NOB in pri spomeniku v Gramozni jami. Delegacija ministrstva za notranje zadeve in Policije pa je položila cvetje k spominskemu obeležju v Parku spomina v Tacnu. Slovesnosti danes potekajo tudi po številnih občinah. Delegacija Mestne občine Ljubljana je položila vence tudi pri spomeniku padlim ruskim vojakom, pri grobnici narodnih herojev, pri Kostnici padlim Slovencem v 1. svetovni vojni in spomeniku judenburškim žrtvam. Prav tako je položila venca v Spominskem parku padlih borcev in talcev na Žalah in pri spomeniku talcem v Gramozni jami. Delegacija Mestne občine Maribor je položila venec pred spominskim obeležjem na Loki nad Streliško cesto v mestni četrti Radvanje, sledila pa je spominska slovesnost ob spominskem obeležju žrtvam agresije Jugoslovanske armade na Slovenijo '91. V Mariboru bo osrednja spominska slovesnost sicer popoldne ob spomeniku talcem na Ulici talcev, sledilo pa bo polaganje venca na dvorišču Zavoda za prestajanje kazni Maribor. Še pred tem bodo položili venec k spomenikoma generala Maistra na pokopališču Pobrežje in na Maistrovem trgu ter ob spomeniku borcev za Severno mejo in priredili slovesnost v Parku spomina v Meljah. Slovesno je že bilo še pri grobnici pred gimnazijo Slovenj Gradec, popoldne pa bo tudi v Parku spominov na starem mestnem pokopališču na Ptuju.