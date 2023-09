Pred dobrodelnim spektaklom v Stožicah: kdo od nogometnih zvezd je že tu?

POP TV bo s prenosom dogajanja začel ob 19.50 uri. Kerčmarjeva je za oddajo napovedala veliko izpovedi, vklopov. "Naše ekipe bodo povsod na terenu - v Črni na Koroškem, Kamniku, Lučah, Struge itd. Z nami bodo družine, tudi tiste z mladimi otroki. Z nami bo mlada družina, ki je med poplavami ostala ujeta v hiši, gasilci pa so se komaj prebili do njih, trajalo je ure. Oče ni vedel, ali bodo preživeli, s staršema pa sta bila ujeta še dva le nekaj dni stara dojenčka. Oče ni vedel, kako naj jih reši, kam naj pobegnejo, kaj naj naredijo," pripoveduje.

V studiu pa sta bila tudi voditelja oddaj na POP TV in na Radiu 1, Petra Kerčmar in Denis Avdič , ki sta že v nizkem štartu pred začetkom tekme. "Sem pripravljen, ampak ne v celoti. Prepustili se bomo dogodku in upali na najboljše," je povedal radijski voditelj. "Vemo, s katerim ciljem smo danes tukaj - pomagati. To je cilj vseh nas, od tekmovalcev do gostov, gledalcev in vseh drugih," pa je dejala voditeljica informativnega programa.

Na zelenici Stožic bodo z enim samim ciljem - pomagati Sloveniji - igrale nekatere največje nogometne zvezde, ki so se odzvale na povabilo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina . V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili Tomaža Ambrožiča , ki bdi nad organizacijo dogodka. Ta nam je povedal, da sta v Sloveniji že nogometaša Dimitar Berbatov in Predrag Mijatović . Vsi ostali bodo v Slovenijo prispeli tekom dneva, "polni energije in polni pripravljenosti, da gledalcem ponudijo polno nogometnih užitkov".

Radijski voditelj ob tem pove, da so bili ljudje pomoči v veliki večini zelo veseli, zanjo so se zahvalili: "Čista slovenska - nekaj bom spekla in prinesla." So pa imeli tudi nekaj nezadovoljnih odzivov, češ da darovana sredstva niso dovolj. Kar razume, saj so nekateri izgubili vse in, četudi so z zbranimi sredstvi prejeli par tisočakov, to naredi veliko.

Denis Avdić medtem pravi, da bodo sami z radijsko oddajo začeli že ob 18. uri. "Imeli bomo družine, ki smo jim že pomagali, ki so že prejele pomoč iz dobrodelnega maratona. Slišali boste, koliko so prejeli, ali je to dovolj ali ne, kaj in koliko še rabijo," pove.

"Ampak zato imamo dobrodelno tekmo. Ključno je, da na ljudi ne pozabimo. Pomoči niso potrebovali le takoj po poplavah ali mesec in 10 dni po njih. Pomoč bodo potrebovali tudi 1. decembra, tudi 1. marca, da se res postavijo nazaj na noge, da zaživijo v svojem domu. To je ključno," je jasna Kerčmarjeva, ki se je ob tem spomnila zgodb iz terena, hvaležnost domačinov. "Vse jim je porušilo, poplavilo. Ampak gospa je prostovoljcem od nekod vseeno prinesla kavo in piškote. Res so hvaležni ljudem, ki so jim pomagali. To je tista lepa gesta, ki jo bomo prikazali tudi na in ob tekmi," je povedala.

'Navijaška cona za navdušence', prvič v zgodovini spremljanje tekme s kavča na zelenici

In kaj vse se bo še dogajalo v Stožicah? Na zelenicah ne bodo samo nogometni zvezdniki, ob polčasu bodo lahko namreč gledalci uživali tudi v bogatem glasbenem programu, obljublja Ambrožič. "Sodelovanje so potrdili Zoran Predin, skupini King Foo in Jocker Out. Imamo pa tudi eno presenečenje," pravi.