V času volilnega molka, ki nastopi po koncu volilne kampanje, niso dovoljene politične oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju. To so propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivcev, koga naj volijo, javni shodi v zvezi z volilno kampanjo.

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bo danes in v nedeljo delovala dežurna služba, kamor lahko prebivalci sporočajo podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka. Danes in v nedeljo čez dan od 7. do 19. ure bo prijave sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve na telefonski številki 080 21 13 in na elektronskem naslovu volitve.mnz@gov.si. V nočnem času, in sicer danes od polnoči do 7. ure ter danes od 19. ure do nedelje do 7. ure pa bodo prijave lahko sporočali operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00.

Za kršitev volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 550 evrov za pravno osebo in od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe.