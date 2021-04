Na robu Trga republike zaplapolalo 29 zastav

Zastave Evropske unije, 27 držav članic in Ljubljane so zaplapolale na desetmetrskih drogovih pred državnim zborom, ki so razburili številne Ljubljančane, pa tudi ostale Slovence. Tam bodo ostale do konca leta, ko mora občina drogove odstraniti. Z zastavami sicer želijo izreči dobrodošlico predstavnikom in predstavnicam držav EU, ki bodo med slovenskim predsedovanjem obiskali našo prestolnico.

Na 29 drogovih na robu ljubljanskega Trga republike, ki so bili v zadnjih dneh razlog številnih polemik, so danes zaplapolale zastave. Tam bodo ostale do izteka slovenskega predsedovanja Svetu EU, nato pa jih bodo skupaj z drogovi odstranili, je javnost včeraj miril ljubljanski župan Zoran Janković. "Pojavili so se očitki, da ti drogovi zakrivajo parlament. Glede na neumnosti, ki jih počno tam, so ti drogovi mogoče še preveč narazen," je pripomnil. Presenetil pa je tudi s trditvijo, da vlada mestne občine doslej ni vključila v priprave na predsedovanje, za postavitev desetmetrskih drogov z zastavami pa so se odločili na lastno pest, saj "želijo v prestolnici izraziti prijateljsko dobrodošlico vsem predstavnicam in predstavnikom držav EU, ki bodo v drugi polovici letošnjega leta obiskali Ljubljano". Na 29 drogovih plapolajo zastave vseh 27 članic EU, ob njih pa še evropska in ljubljanska zastava.