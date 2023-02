Dražje bodo letos tudi počitnice na Hrvaškem, in to vse do 30 odstotkov. Za garsonjero v Splitu je sedaj treba odšteti kar 170 evrov na noč. A kljub podražitvam bomo Slovenci poleti očitno znova množično romali na hrvaško obalo, saj je povpraševanje že sedaj večje kot lani, pravijo turistične agencije. Počitnice rezervirajte že zdaj, čez dva, tri mesece vas bodo še bolj udarile po žepu, svetujejo agencije.

Pred dvema letoma 100, lani 150, letos pa že 170 evrov na noč. Toliko je treba odšteti za garsonjero v središču Splita. "Najemodajalci so že lani dvignili cene v povprečju za 15 do 20 odstotkov. Vendar moramo iti še višje, da si povrnemo vse stroške, ki so nam naloženi," pojasnjuje predsednica Združenja družinskih nastanitev Hrvaške Barbara Marković. "Cene so poskočile zaradi uvedbe evra, inflacije in cen energentov," je povedal Mišo Mrvaljević iz Združenja turističnih agencij Slovenije. Slabo uro vožnje od Splita, v Zadvarju, počitniška hiša z bazenom stane 400 evrov na dan. Dražja je iz leta v leto, priznava lastnik počitniške hiše Jozo Radeljić. Kot kaže, bo treba več odšteti za najem apartmaja, hotela in mobilne hiške v kampu. Za petino višje pa bodo po letošnjih napovedih tudi cene kampiranja. A hrvaške plaže kljub dražjim kavam v gostinskih lokalih in dražjem kruhu v pekarni letošnje poletje ne bodo samevale. Povpraševanja je že sedaj več kot lani. icon-expand Kampiranje na Hrvaškem FOTO: Shutterstock "Že lani se je dogajalo, da je kdo ostal brez počitnic. Saj konec koncev je prostor v evropskem Mediteranu omejen. In na Hrvaškem ne počitnikujemo samo Slovenci, ampak skoraj pol Evrope," pravi Mrvaljević. "Sezona na moji počitniški hiši traja od petega meseca in do konca desetega. Že sedaj je vse zapolnjeno," pravi Radeljić. Turistične agencije pozivajo, naj počitnice rezerviramo čim prej, saj je to največje zagotovilo, da bomo nekoliko bolj ugodno dopustovali. "Za tiste, ki pohitijo, je ponudba še velika. Lahko najdejo zelo ugodne pakete oziroma ponudbe. Če pa se za rezervacijo odločimo v zadnjem trenutku, se lahko zgodi, da bodo te cene kar bistveno višje," je povedal direktor agencije Palma Matej Knaus. "Bojim se, da zaradi letošnjih povpraševanj ne bo možno dobiti ugodne rezervacije v zadnjem trenutku. Cene bodo vsekakor rasle med 10 in 15 odstotki, ponekod pa celo do 30," pravi Mrvaljević. A ne le na Hrvaškem, letos bodo dražje tudi počitnice na drugih Slovencem priljubljenih destinacijah, kot sta Grčija in Španija, a podražitve bodo tu nekoliko manjše kot na Hrvaškem. PREBERI ŠE Počitnice na Hrvaškem bodo letos še dražje