Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Pred DVK najnovejši ugovor SDS in potrjevanje izida volitev

Ljubljana, 07. 04. 2026 08.10 pred 46 minutami 2 min branja 15

Avtor:
STA
Glasovnica

Državna volilna komisija (DVK) bo na seji obravnavala ugovor SDS na izvedbo volitev, med drugim v tujini. Pred člani DVK pa bo tudi predlog zapisnika o ugotovitvi izida državnozborskih volitev 22. marca. Po potrditvi izida in objavi v uradnem listu bo predsednica republike Nataša Pirc Musar lahko sklicala ustanovno sejo novega sklica DZ.

Na letošnjih državnozborskih volitvah je bilo po za zdaj še delnih neuradnih izidih DVK oddanih 1.190.819 glasovnic. Volilna udeležba je bila 70,25-odstotna.

Volivci so po teh izidih najvišjo, 28,66-odstotno podporo, namenili Gibanju Svoboda, kar ji je prineslo 29 poslanskih mandatov. Tik za petami ji je s 27,88 odstotka oz. 28 poslanskimi mandati SDS. Preboj v DZ pa je uspel še skupni listi NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča, ki je osvojila devet poslanskih mandatov, SD in Demokratom Anžeta Logarja s po šestimi poslanci ter skupni listi Levice in Vesne ter stranki Resni.ca s po petimi poslanci.

Predlog zapisnika o ugotoviti izida volitev bo DVK obravnavala danes.

Ugovor na izvedbo volitev v tujini

Še pred tem bodo člani imeli na mizi tudi nov ugovor SDS, ki ga je ta minuli teden podala na izvedbo volitev, med drugim v tujini. Menijo, da so se nepravilnosti pojavile med drugim pri izvajanju volitev v Buenos Airesu, pri določitvi predčasnih volišč, imenovanju namestnikov predsednikov okrajnih volilnih komisij in pri hrambi glasovnic pri predčasnem glasovanju.

Če bo DVK potrdila uradni izid volitev, skladno z rokovnikom se danes izteče rok za to, bo sledila objava v uradnem listu.

Predsednica republike pa bo zatem lahko podpisala ukaz o sklicu prve seje desetega sklica DZ. Ta bo po napovedih v petek.

Po sklicu seje bodo na sestanku začasnih vodij poslanskih skupin pri aktualni predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič stekle priprave na izvedbo konstitutivne seje.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
07. 04. 2026 09.00
Glasovnice iz Argentine in Vatikana so bile za Levico in Svobodo. To je res nenavadno 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
M_teoretik
07. 04. 2026 08.53
Janez ima prav. Naj DVK lepo razveljavi bolitve in razpiše nove!?
Odgovori
+1
1 0
DAN ODPRTIH VRAT
07. 04. 2026 08.52
Kdaj bo knjiga??? Vse moje pritožbe...ta se bo sigurno dobro prodajala.. bo za novega Volva...da se ne sramoti pred komisijo,da mu starši posojajo za avto
Odgovori
-1
0 1
natmat
07. 04. 2026 08.52
Janši ostane edino še da zamenja ljudstvo...tisto ki njega ne voli...seveda...
Odgovori
+1
2 1
DAN ODPRTIH VRAT
07. 04. 2026 08.50
Spet
Odgovori
+1
1 0
Apostol1
07. 04. 2026 08.35
Klinc gleda takole demokracijo. na Kitajskem vlada partija , ki izbira najbolj sposobnega med svojimi in rezultat je ta , da so v 50 letih prišli iz kamene dobe v najbolj tehnološko razvito državo na svetu. pri nas se bodo pa pričkali , kdo bo na vladi in kdo bo več obljub dal narodu , zraven pa kradli prodajali vse kar so naši dedje zgradili. Na ta način čez dobrih 30 let bo ostalo od Slovenije samo še ime Slovenija in ničesar drugega , vladali nam bodo pa drugi z pomočjo naših opevanih demokratično izvoljenih barab.
Odgovori
+5
6 1
realist9000
07. 04. 2026 08.34
Pošiljanje glasovnic v tujino bi moralo biti prepovedano. Tisti, ki želi glasovati naj bo v državi. Če te ni, ti že ni dovolj pomembno.
Odgovori
+8
9 1
Buci in Bobo
07. 04. 2026 08.37
Se strinjam.
Odgovori
-1
1 2
Stauffenberg
07. 04. 2026 08.59
Bravo-kaj imajo oni iz Argentine z našim življenjem tu-NIČ.
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
07. 04. 2026 08.30
Prvo kot prvo, sfukali so volilni sistem, nakar so sfukali še volišča. Tisti ki hoče pošteno, enostavno ne more, ne gre. Ne vem a folk to vidi kaj se dogaja.
Odgovori
-1
4 5
marker1
07. 04. 2026 08.35
Imeli smo večinski volilni sistem, pa so ga levičarji s pomočjo SLS spremenili v proporcionalnega. Od takrat SLS ni več prišla v parlament.
Odgovori
-2
2 4
marker1
07. 04. 2026 08.36
Predčasne volitve bi morali ukiniti. Samo volilna nedelja in nič več. Kdor pride, pač pride.
Odgovori
+4
5 1
heroj2000
07. 04. 2026 08.45
Najbolj pošten je dvokrožni večinski sistem, tako kot za župana. Vsak okraj bi tako imel poslanca za katerega bi glasovala večina.
Odgovori
+3
3 0
big_foot
07. 04. 2026 08.23
Hmm Janez se je pred volitvami napihoval kako bojo imeli ustavno večino in da šibke vlade ne bo sestavljal. Sedaj pa pacient se na trepalnice meče kje bi dobil še nekaj tisoč glasov da bi bil prva izbira kot mandatar. Spet požira svoje besede. Sicer pa pojdimo še 1x na volitve - ker male obskurne stranke na levem polu bojo izginile glasovi pa bojo po večini šli na levi pol med večje stranke. Tako bi bil Janez fajn poražen.
Odgovori
+3
7 4
Definbahija
07. 04. 2026 08.19
Tu je prava stranka. Do zadnjega diha od Ivana se borijo za svojo pravico. Pardon Ivanovo željo da zavlada enemu ljudstvu v eni državi z enim vodjem
Odgovori
+2
7 5
Slap Peričnik: čudovit družinski izlet za majske počitnice
Slap Peričnik: čudovit družinski izlet za majske počitnice
Kaj se zgodi v otroških možganih, ko vsak dan gledajo TikTok
Kaj se zgodi v otroških možganih, ko vsak dan gledajo TikTok
Zakaj se dojenček ponoči zbuja? Vzroki in rešitve
Zakaj se dojenček ponoči zbuja? Vzroki in rešitve
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Tako vam ličila nikoli več ne bodo razpokala
Tako vam ličila nikoli več ne bodo razpokala
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Kako prehitro prehranjevanje vpliva na prebavo
Kako prehitro prehranjevanje vpliva na prebavo
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
Skrivnost hitre prodaje stanovanja: Osvežite dom, povečajte dobiček
Skrivnost hitre prodaje stanovanja: Osvežite dom, povečajte dobiček
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Umrl vplivni olimpijski in protidopinški funkcionar
Umrl vplivni olimpijski in protidopinški funkcionar
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Koliko časa po veliki noči so pirhi še varni za uživanje?
Koliko časa po veliki noči so pirhi še varni za uživanje?
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615