Pred DVK najnovejši ugovor SDS in potrjevanje izida volitev

Na letošnjih državnozborskih volitvah je bilo po za zdaj še delnih neuradnih izidih DVK oddanih 1.190.819 glasovnic. Volilna udeležba je bila 70,25-odstotna.
Volivci so po teh izidih najvišjo, 28,66-odstotno podporo, namenili Gibanju Svoboda, kar ji je prineslo 29 poslanskih mandatov. Tik za petami ji je s 27,88 odstotka oz. 28 poslanskimi mandati SDS. Preboj v DZ pa je uspel še skupni listi NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča, ki je osvojila devet poslanskih mandatov, SD in Demokratom Anžeta Logarja s po šestimi poslanci ter skupni listi Levice in Vesne ter stranki Resni.ca s po petimi poslanci.
Predlog zapisnika o ugotoviti izida volitev bo DVK obravnavala danes.
Ugovor na izvedbo volitev v tujini
Še pred tem bodo člani imeli na mizi tudi nov ugovor SDS, ki ga je ta minuli teden podala na izvedbo volitev, med drugim v tujini. Menijo, da so se nepravilnosti pojavile med drugim pri izvajanju volitev v Buenos Airesu, pri določitvi predčasnih volišč, imenovanju namestnikov predsednikov okrajnih volilnih komisij in pri hrambi glasovnic pri predčasnem glasovanju.
Če bo DVK potrdila uradni izid volitev, skladno z rokovnikom se danes izteče rok za to, bo sledila objava v uradnem listu.
Predsednica republike pa bo zatem lahko podpisala ukaz o sklicu prve seje desetega sklica DZ. Ta bo po napovedih v petek.
Po sklicu seje bodo na sestanku začasnih vodij poslanskih skupin pri aktualni predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič stekle priprave na izvedbo konstitutivne seje.
