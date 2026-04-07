Pred DVK najnovejši ugovor SDS in potrjevanje izida volitev

Na letošnjih državnozborskih volitvah je bilo po za zdaj še delnih neuradnih izidih DVK oddanih 1.190.819 glasovnic. Volilna udeležba je bila 70,25-odstotna.

Volivci so po teh izidih najvišjo, 28,66-odstotno podporo, namenili Gibanju Svoboda, kar ji je prineslo 29 poslanskih mandatov. Tik za petami ji je s 27,88 odstotka oz. 28 poslanskimi mandati SDS. Preboj v DZ pa je uspel še skupni listi NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča, ki je osvojila devet poslanskih mandatov, SD in Demokratom Anžeta Logarja s po šestimi poslanci ter skupni listi Levice in Vesne ter stranki Resni.ca s po petimi poslanci.

Predlog zapisnika o ugotoviti izida volitev bo DVK obravnavala danes.