Pred DZ dan odločitve: poslanci o nezaupnici Janševi vladi

Izredna seja o predlogu nezaupnice vladi Janez Janšese bo začela ob 10. uri, okoli 23. ali 24. ure pa bi lahko bil znan rezultat, je v petek pojasnil predsednik DZ Igor Zorčič. Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS so konstruktivno nezaupnico ponovno vložile v sredo. Medtem ko je bilo pod januarskim predlogom podpisanih 42 poslancev, pa so predlog to pot vložile z 10 poslanskimi podpisi.

Karl Erjavec verjame v uspeh nezaupnice in podobno kot predsedniki drugih strank KUL poudarja, da bodo poslanci glasovali o tem, ali se strinjajo z Janševo politiko ali želijo spremembo.

Za zdaj sicer kaže, da nimajo dovolj glasov za zamenjavo Janševe vlade. LMŠ, SD, Levica in SAB imajo skupaj 39 glasov, Erjavec pa računa vsaj še na tri glasove DeSUS. Vendar slednji niso povsem gotovi. V SMC, ki so jo stranke KUL vabile v svoje vrste, so napovedali, da nezaupnice ne bodo podprli. Vendar pa je glasovanje tajno in dopušča dvom ter negotovost na obeh straneh. Po Zorčičevih navedbah SMC kot liberalna stranka ni sprejela navodil, ali naj poslanci prevzamejo glasovnice. On sam in tudi vodja poslancev SMCJanja Sluga sta že napovedala, da bosta to storila.

Janša, kot kaže, verjame v nadaljnje delo vlade. V začetku februarja dejal, da je v nastali situaciji prav, da se preštejejo, a je "jasno, da iz vsega tega ne bo nič". To oceno je podkrepil v petek, ko je v DZ poslal predlog za novega zdravstvenega ministra. V izvolitev predlaga direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Janeza Poklukarja.