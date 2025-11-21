Pred DZ imenovanje Kokalj in Zlobka v Golobovo ministrsko ekipo

Kandidat za notranjega ministra je poslanec Svobode Branko Zlobko . V predstavitvi pred člani odbora DZ za notranje zadeve je med prioritetami izpostavil romska vprašanja, krepitev kadrov in nadaljevanje sprejemanja predloga zakona o varstvu javnega reda in miru. Pri ukrepih se je zavzel za iskanje ravnotežja med svobodo in varnostjo, ne glede na kratek preostanek mandata.

Ministrska kandidata sta v ponedeljek že dobila zeleno luč pristojnih parlamentarnih odborov.

Kandidatka za pravosodno ministrico pa je dosedanja državna sekretarka na resorju, ki ga bo odslej vodila, Andreja Kokalj . Kot je napovedala pred člani odbora DZ za pravosodje, se bo osredotočila na dokončanje zakonskih predlogov in drugih projektov, ključna naloga bo stabilno, odgovorno in strokovno vodenje resorja.

Prav danes bodo sicer poslanci v okviru glasovanju odločali tudi o sprejemu svežnja zakonodaje za reformo pravosodja. Gre za paket štirih med seboj povezanih zakonov, in sicer nova zakona o sodiščih in sodnikih ter noveli zakona o sodnem svetu in o državnem tožilstvu.

Oba ministra pa bosta po tragičnem dogodku v Novem mestu morala zagristi tudi v izvajanje ukrepov, ki jih prinaša Šutarjev zakon.