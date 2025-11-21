Svetli način
Slovenija

Pred DZ imenovanje Kokalj in Zlobka v Golobovo ministrsko ekipo

Ljubljana, 21. 11. 2025 06.36 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , N.L.
Poslanci bodo v okviru mandatno-volilnih zadev odločali o imenovanju Andreje Kokalj in Branka Zlobka na čelo pravosodnega in notranjega ministrstva. Na čelu teh resorjev bosta nekaj mesecev pred koncem mandata nasledila dosedanja ministra Andrejo Katič in Boštjana Poklukarja, ki sta odstopila po oktobrskem napadu v Novem mestu.

Ministrska kandidata sta v ponedeljek že dobila zeleno luč pristojnih parlamentarnih odborov.

Kandidat za notranjega ministra je poslanec Svobode Branko Zlobko. V predstavitvi pred člani odbora DZ za notranje zadeve je med prioritetami izpostavil romska vprašanja, krepitev kadrov in nadaljevanje sprejemanja predloga zakona o varstvu javnega reda in miru. Pri ukrepih se je zavzel za iskanje ravnotežja med svobodo in varnostjo, ne glede na kratek preostanek mandata.

Branko Zlobko
Branko Zlobko FOTO: Bobo

Kandidatka za pravosodno ministrico pa je dosedanja državna sekretarka na resorju, ki ga bo odslej vodila, Andreja Kokalj. Kot je napovedala pred člani odbora DZ za pravosodje, se bo osredotočila na dokončanje zakonskih predlogov in drugih projektov, ključna naloga bo stabilno, odgovorno in strokovno vodenje resorja.

Andreja Kokalj
Andreja Kokalj FOTO: Bobo

Reforma pravosodja

Prav danes bodo sicer poslanci v okviru glasovanju odločali tudi o sprejemu svežnja zakonodaje za reformo pravosodja. Gre za paket štirih med seboj povezanih zakonov, in sicer nova zakona o sodiščih in sodnikih ter noveli zakona o sodnem svetu in o državnem tožilstvu.

Oba ministra pa bosta po tragičnem dogodku v Novem mestu morala zagristi tudi v izvajanje ukrepov, ki jih prinaša Šutarjev zakon.

Poslanci pa bodo danes v okviru glasovanj med drugim odločali tudi o imenovanju vrhovnega sodnika Damjana Oroža na čelo vrhovnega sodišča za dobo šestih let. Zdajšnji predsednik Miodrag Đorđević, ki je vodenje vrhovnega sodišča prevzel na začetku leta 2023, se bo moral namreč konec leta upokojiti, še pred koncem svojega mandata. Vrhovni sodnik namreč lahko funkcijo opravlja le do 70. leta starosti.

