Pred DZ kmečki protestniki: zahtevali bodo zaščito

Kot je v četrtek povedal predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek, bodo kmetje na današnjem protestu ponovili 16 zahtev, ki so jih sredi januarja posredovali na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Med prednostnimi štirimi zahtevami so takojšnja vzpostavitev ukrepov za zaščito slovenskih kmetov in potrošnikov, zaščita kmetijskih zemljišč ter plačilo vseh omejitev in zahtev, naloženih s strani države. Ob tem se zavzemajo tudi za to, da bi bilo v prihodnje kmetijstvu namenjenih več evropskih sredstev, zato menijo, da bi morala sredstva skupne kmetijske politike v prihodnjem večletnem finančnem okviru ostati ločena in namenjena izključno razvoju kmetijske panoge.

Pri organizaciji protesta so poleg Združenja slovenske kmečke iniciative sodelovali tudi člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Društva slovenski kmet in Zveze kmetic Slovenije. Izvedbe protesta v predvolilnem času medtem ne podpirajo v Zvezi lastnikov gozdov Slovenije, Zadružni zvezi Slovenije in Sindikatov kmetov Slovenije.