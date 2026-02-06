Naslovnica
Slovenija

Pred DZ kmečki protestniki: zahtevali bodo zaščito

Ljubljana , 06. 02. 2026 07.37 pred 46 minutami 2 min branja 10

Avtor:
A.K. STA
DZ

Predstavniki nekaterih kmetijskih organizacij se bodo opoldne pred poslopjem DZ zbrali na protestnem shodu. Po napovedih organizatorjev se bo na dogodku zbralo okoli 500 udeležencev, napovedujejo pa miren protest brez prisotnosti traktorjev. Ministrica Čalušić medtem zagotavlja, da na ministrstvu dialog z deležniki v kmetijstvu vodijo naprej.

Kot je v četrtek povedal predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek, bodo kmetje na današnjem protestu ponovili 16 zahtev, ki so jih sredi januarja posredovali na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Med prednostnimi štirimi zahtevami so takojšnja vzpostavitev ukrepov za zaščito slovenskih kmetov in potrošnikov, zaščita kmetijskih zemljišč ter plačilo vseh omejitev in zahtev, naloženih s strani države. Ob tem se zavzemajo tudi za to, da bi bilo v prihodnje kmetijstvu namenjenih več evropskih sredstev, zato menijo, da bi morala sredstva skupne kmetijske politike v prihodnjem večletnem finančnem okviru ostati ločena in namenjena izključno razvoju kmetijske panoge.

Pri organizaciji protesta so poleg Združenja slovenske kmečke iniciative sodelovali tudi člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Društva slovenski kmet in Zveze kmetic Slovenije. Izvedbe protesta v predvolilnem času medtem ne podpirajo v Zvezi lastnikov gozdov Slovenije, Zadružni zvezi Slovenije in Sindikatov kmetov Slovenije.

Mateja Čelušić
Mateja Čelušić
FOTO: Bobo

Da vsebinskih razlogov za protest na ministrstvu trenutno ne vidijo, ker kmetom ponujajo rešitve, pa je v četrtek poudarila ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušič. Prepričana je, da je izbrani datum protesta zasejal dvom o resničnih namenih organizatorjev. Po njenih zagotovilih dialog z deležniki v kmetijstvu vodijo naprej. Danes bi sicer moral na ministrstvu potekati tudi sestanek s predstavniki kmetijskih organizacij, a ga je ministrstvo odpovedalo.

kemtijstvo protest

V Sloveniji na obisku ministri arabskih držav, gosti jih Fajonova

Celjan78
06. 02. 2026 08.28
skinat jim subvencije
+1
DirtySanchez
06. 02. 2026 08.26
Ne vem zakaj kmetje pred parlament ne pripeljejo ogromen kup gnoja, s tem bi nazorno pokazali kaj si mislijo o kmetijski ministrici in celi Golobovi vladi.
+1
Jožajoža
06. 02. 2026 08.19
Ruparjevi so v Ljubljano prinesli garje.upam,da jih ti ne bodo.
+1
xybb
06. 02. 2026 08.17
To je sds ovski zborkmetje inajo delo in ne upor
+0
Pajo_36
06. 02. 2026 08.16
Tip proda Panvito, Bioplinarne, dobesedno n.... kmete, a folk je še zmer za njih ! EPP v Bruslju izglasuje sporazum Mercosur, SDS protestira. Sem že stokrat rekel, da SDS NE dela za Slovence, ampak za tujce, kjer pol Slovenci zmeraj pop...pri poslih ! A ti še zmer glasujejo za SDS, ker jih n.... z enimi nižjimi davki, od tega pa nikoli ni nič. Bivša šefica trda SDSovak, ampak zaradi njih izgubila v 20 letioh več kot miljon evrov poslov... Bog ne daj pa dat božičnice, raje se muti z bilancami, ap kr ene stroške nabija. Pa komu viu lažete tlele Matoz?
+0
Bolfenk2
06. 02. 2026 08.13
Pre dolgo ste čakali s kmečkim uporom. Čez mesec dni bo ta vlada tako odletela. Če bi začeli z uporom 2 leti nazaj bi lahko še marsikaj rešili v Sloveniji. Golobnjak je uničil standard delavca in kmeta.
+0
Jožajoža
06. 02. 2026 08.20
Torej,niste tako sigurni,da bo ta vlada letela.
-1
Jožajoža
06. 02. 2026 08.11
Zdaj so močni.ravno ta mesec na njihove račune prihaja naš davkoplačevalski denar v obliki subvencij 100 000 in več.denar,ki ga dobijo ker so registrirani kot kmetje.za ta denar jim ni potrebno delat
+2
Buča hokaido
06. 02. 2026 08.05
Ko opozicija nima več argumentov, pošljejo kmete, da bijejo njihov (opozicijski) boj.
+0
Jožajoža
06. 02. 2026 08.05
Spet bo v Ljubljani smrdelo
+1
