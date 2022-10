Pred DZ naj bi napadli poslanca SDS Branka Grimsa

"Pravkar so pri odhodu iz DZ grobo napadli našega poslanca Branka Grimsa. V neposredni bližini so bili policisti, ki so napadalca videli, vendar jim je pobegnil. Območje DZ je pokrito z varnostnimi kamerami, zato identifikacija za pristojne ne bi smela biti težka," je na družbenem omrežju zapisal Janez Janša.

Da obravnavajo poročilo o napadu pred DZ, so sporočili tudi iz PU Ljubljana, kjer so bili o dogodku obveščeni nekaj pred 16. uro. Kot so zapisali, se je "neznana oseba nasilno vedla do enega izmed poslancev. Vse okoliščine dogodka policisti še preiskujejo, zbirajo obvestila in izvajajo potrebne ukrepe tako za izsleditev neznanca, kot tudi za zaščito žrtve." Dodali so, da je vsako nasilno dejanje, bodisi verbalno ali fizično, nedopustno.