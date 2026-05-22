Slovenija

Pred DZ pripeljali črno kocko

Ljubljana, 22. 05. 2026 11.18 pred 18 minutami 2 min branja 61

Avtor:
M.S. STA
Črna kocka pred parlamentom

Medtem ko v parlamentu poteka seja, na kateri bodo po napovedih Janeza Janšo potrdili za mandatarja, čez cesto na Trgu republike poteka simbolična akcija v organizaciji t. i. protestne kolesarske skupščine. Pripeljali so črno kocko, ki simbolizira afero Black Cube.

Še pred glasovanjem za mandatarja so se na Trgu republike pred poslopjem parlamenta zbrali nasprotniki politike Janeza Janše.

T. i. protestna kolesarska skupščina, ki se je oblikovala okoli petkovih kolesarskih protestov, ki so zaznamovali Janševo tretjo vlado v obdobju epidemije covida-19, je ob 11. uri organizirala simbolično akcijo.

Prepričani so namreč, da se z današnjim dnem "zopet podajamo v mračno obdobje kratenja svobode govora, napadov na neodvisnost medijev, zlorabe javnih institucij, krčenja delavskih in socialnih pravic ter uničevanja javnega zdravstva za dobičke najbogatejšega enega odstotka". Zato je po njihovem mnenju "nujno potrebno simbolično dejanje upora".

Janši med drugim očitajo sodelovanje z agencijo Black Cube pred marčnimi parlamentarnimi volitvami, prepričani so, da je z Janševim mandatarstvom "resno ogrožena mednarodna suverenost države". Menijo tudi, da Janša do vlade prihaja "s prevaro volivcev, s prelomljenimi predvolilnimi zavezami in lansiranjem satelitskih strank, ki so bile tokrat še posebej brez sramu pri predvolilnem sprenevedanju in laganju".

"Janševemu desnemu trojčku strank pa predajamo sledeče sporočilo: Še vse stranke, ki so prevarale svoje volivce in navkljub obljubam skočile v Janšev objem, so končale na smetišču politične zgodovine. Tudi vas čaka enaka usoda. Uživajte, dokler lahko," so še zapisali pred izvedbo akcije.

Za čas med 15. in 17. uro pa je javni shod na Trgu republike napovedal tudi Tomaž Uštar, ki je marca na volitvah v DZ kandidiral za poslanca na listi Alternative za Slovenijo. K shodu, ki ga je poimenoval Prevara volivcev, je pozival na družbenih omrežjih, prijavil pa ga je tudi na upravno enoto.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Alfaa
22. 05. 2026 11.47
A sledi presenečenje bo iz kocke skočila Nika ali Muki, če bo sreča kar oba.
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
22. 05. 2026 11.46
Ne vlado in ne parlament ne bo vodil Slovenec??
Odgovori
-1
0 1
Muki.
22. 05. 2026 11.45
Mi ,ki imamo vrednote Mukija smo ogorčeni
Odgovori
+0
1 1
PIKAPOLONICA1994
22. 05. 2026 11.43
Vidim, da tule kar mrgoli brezposlnih desničarjev, ki se ukvarjajo z levaki.....dajte se zaposlit
Odgovori
-3
1 4
pusi
22. 05. 2026 11.43
Oni monna je tolkel po mizi in obsojal izrael.....Niso izraelci po juhi priplavali. Ma ni toliko inteligenten, da bi vedel , da bo dobil po prsti z blackcube. Imajo še 6 posnetkov. Ga drzijo za moda.....
Odgovori
+4
4 0
veneti
22. 05. 2026 11.43
Če mediji poročajo izrecno Levo propagando jaz osebno ne bi rekle da so neodvisni mediji
Odgovori
+4
5 1
borjac
22. 05. 2026 11.43
Kot smo videli , bo ena TV voditeljica z družino kmalu šla na dopust v Izrael ......
Odgovori
+3
3 0
Meter
22. 05. 2026 11.42
Kako še ni jasno ljudem. Tu se ne gre za leve ali desne, tu se gre za zlobne ali manj zlobne. Trenutna sestava vlade je očitno manj zlobna. Tako ste odločili volivci.
Odgovori
+5
5 0
PIKAPOLONICA1994
22. 05. 2026 11.42
hahah, kar je sejal bo sedal dobival za ta kratek čas vladanja....
Odgovori
+1
2 1
Bartoreli77
22. 05. 2026 11.42
Kako smo vas siti anarho levičarjev.
Odgovori
+6
6 0
veneti
22. 05. 2026 11.42
a jo je nika poslala?
Odgovori
+5
5 0
Drugorazredni Turk
22. 05. 2026 11.41
Jansa se izvoljen ni pa bi ze kolesarili. Se vidi da nikoli niso protestirali proti delu takratne vlade, ampak preprosto samo zato ker na oblasti niso njihovi.
Odgovori
+9
9 0
Dragica Cegler
22. 05. 2026 11.41
Ha ha a tile levi norci se JAR plešejo?So vprašali Goloba zakaj je odstopil od tožbe Izraela?
Odgovori
+3
6 3
EU Dig. Cenzura
22. 05. 2026 11.41
Ukinit NVOje pa boste potem vidli koliko protestov bo še bilo potem. Naj se sami financirajo, tako kot mi podjetja!!!!!!!!!!
Odgovori
+5
7 2
Cenb77
22. 05. 2026 11.40
dej pejte prosim raje delat kot pa da zabijate cajt in davkoplačevalski denar za tak cirkus... sram naj vas bo... na bruhanje mi gre kam gre moj denar od davkov...
Odgovori
+6
8 2
macolagobec
22. 05. 2026 11.41
Levuuharija ima čas in (naš) denar, da se gre tole kar se gre, neč bat!
Odgovori
+3
5 2
progresivnidaveknastanovanja
22. 05. 2026 11.38
levaki kopljete si grob. Tudi mi levi smo se samo zardi črne kocke obrnili v to smer da pade korupcija pa kolikor koli naj to stane. Ob ponovnih volitvah bo svoboda dobila manj glasov kot erjavec. Zakaj ste pa kradli, to vam je sedaj rezultat.
Odgovori
+10
10 0
krjola
22. 05. 2026 11.38
klovni hinavski skorumpirani...zadnja 4 leta so se lepo naspal...
Odgovori
+11
13 2
janez653
22. 05. 2026 11.37
a teli nimajo šihta?
Odgovori
+13
15 2
Rafael Kramar
22. 05. 2026 11.41
K sreči ne. Si predstavljaš, da bi s tem mindsetom opravljal kako vsaj malo odgovorno delo?!
Odgovori
+7
7 0
Verus
22. 05. 2026 11.37
ko nimaš kaj dati ljudem, razen kaosa, konflikta in norosti, potem delaš takne reči, tisti nekaj naivnih, ki jih ne bom žalil, ker bodo spoznali kaj je prav in kaj ne, pa jim naseda. Kakšno absolutno korist ima država od teh zdraharjev? prometni kaos, napetost in konstanten občutek konflikta.
Odgovori
+10
10 0
Mikl
22. 05. 2026 11.37
Panika na levi strani.. odrivala se bo korupcija epskih razsežnosti
Odgovori
+10
12 2
