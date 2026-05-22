Pred DZ pripeljali črno kocko

Še pred glasovanjem za mandatarja so se na Trgu republike pred poslopjem parlamenta zbrali nasprotniki politike Janeza Janše.
T. i. protestna kolesarska skupščina, ki se je oblikovala okoli petkovih kolesarskih protestov, ki so zaznamovali Janševo tretjo vlado v obdobju epidemije covida-19, je ob 11. uri organizirala simbolično akcijo.
Prepričani so namreč, da se z današnjim dnem "zopet podajamo v mračno obdobje kratenja svobode govora, napadov na neodvisnost medijev, zlorabe javnih institucij, krčenja delavskih in socialnih pravic ter uničevanja javnega zdravstva za dobičke najbogatejšega enega odstotka". Zato je po njihovem mnenju "nujno potrebno simbolično dejanje upora".
Janši med drugim očitajo sodelovanje z agencijo Black Cube pred marčnimi parlamentarnimi volitvami, prepričani so, da je z Janševim mandatarstvom "resno ogrožena mednarodna suverenost države". Menijo tudi, da Janša do vlade prihaja "s prevaro volivcev, s prelomljenimi predvolilnimi zavezami in lansiranjem satelitskih strank, ki so bile tokrat še posebej brez sramu pri predvolilnem sprenevedanju in laganju".
"Janševemu desnemu trojčku strank pa predajamo sledeče sporočilo: Še vse stranke, ki so prevarale svoje volivce in navkljub obljubam skočile v Janšev objem, so končale na smetišču politične zgodovine. Tudi vas čaka enaka usoda. Uživajte, dokler lahko," so še zapisali pred izvedbo akcije.
Za čas med 15. in 17. uro pa je javni shod na Trgu republike napovedal tudi Tomaž Uštar, ki je marca na volitvah v DZ kandidiral za poslanca na listi Alternative za Slovenijo. K shodu, ki ga je poimenoval Prevara volivcev, je pozival na družbenih omrežjih, prijavil pa ga je tudi na upravno enoto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.