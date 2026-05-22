Pred DZ pripeljali črno kocko

Še pred glasovanjem za mandatarja so se na Trgu republike pred poslopjem parlamenta zbrali nasprotniki politike Janeza Janše.

T. i. protestna kolesarska skupščina, ki se je oblikovala okoli petkovih kolesarskih protestov, ki so zaznamovali Janševo tretjo vlado v obdobju epidemije covida-19, je ob 11. uri organizirala simbolično akcijo.

Prepričani so namreč, da se z današnjim dnem "zopet podajamo v mračno obdobje kratenja svobode govora, napadov na neodvisnost medijev, zlorabe javnih institucij, krčenja delavskih in socialnih pravic ter uničevanja javnega zdravstva za dobičke najbogatejšega enega odstotka". Zato je po njihovem mnenju "nujno potrebno simbolično dejanje upora".