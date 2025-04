Pred DZ protest za popolno legalizacijo konoplje

V Sloveniji bi morali konopljo popolnoma legalizirati, vladajoče stranke pa legalizacije ne bi smele zlorabiti v predvolilne namene, so na današnji protestni akciji v Ljubljani poudarili v Piratski stranki Slovenije. Predlog zakona o konoplji za medicinsko rabo, ki so ga pripravili v Svobodi in Levici, je po njihovem mnenju korak nazaj.

Kot so sporočili iz stranke, so želeli z dogodkom opozoriti, da na lanskem posvetovalnem referendumu izražena volja ljudi še vedno ni izpolnjena. Dejanja vladajočih strank po referendumu kažejo, da je bila glavna motivacija promocijska kampanja za evropske volitve, so zapisali.

"Že ob začetku mandata smo Gibanju Svoboda ponudili sodelovanje pri pripravi zakonodaje, a so nas zavrnili. Namesto vključujočega dialoga je zakon pisal ozek interesni krog brez sodelovanja civilne družbe, stroke ali skupnosti uporabnikov," so navedli.

Rezultat tega je po njihovih besedah zakonski predlog o medicinski konoplji, ki pomeni korak nazaj. "Zaradi zahtevnih postopkov in visokih stroškov bo pridelava mogoča zgolj za največje farmacevtske igralce, izdelki pa ne bodo dostopni. Tako bo črni trg še naprej uspeval," so prepričani.

Poleg tega predlog po njihovih navedbah uvaja nove kazni za uporabnike konoplje - predvsem tiste, ki jo gojijo za lastne zdravstvene potrebe. "S tem zakon stopa v neposredno nasprotje z dosedanjo sodno prakso, ki je bila do samooskrbe kroničnih bolnikov razmeroma tolerantna," so zapisali.

Prepričani so, da ne bi smeli kriminalizirati tistih, ki si z domačo pridelavo konoplje lajšajo trpljenje. Prav tako ne bi smeli pozabiti na slovenske kmete, ki bi v konopljarstvu lahko našli pomemben vir prihodkov.

Če koalicija ne bo poskrbela za popolno legalizacijo konoplje še letos, bodo zakon pripravili in v postopek vložili sami, so še napovedali.

Predlog zakona o konoplji, ki so ga ta teden predstavili v Svobodi in Levici, bo po navedbah teh strank urejal gojenje, proizvodnjo in promet s konopljo za medicinske in znanstvene namene ter nadzorne mehanizme in organe, pristojne za to področje.

Dovoljenja za proizvodnjo in promet s konopljo za medicinske namene bo izdajala in odvzemala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, ki bo izdajala tudi dovoljenja za izvoz in uvoz konoplje za medicinske in znanstvene namene. Ministrstvo za zdravje pa bo izdajalo dovoljenje za proizvodnjo in promet s konopljo za znanstvene namene.

V koalicijski SD podpisov k zakonskemu predlogu niso prispevali. Kot so pojasnili, med drugim menijo, da zakon dodatno omejuje pogoje za pridelavo konoplje v kmetijstvu in vzpostavlja oligopol za farmacijo.