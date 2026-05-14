Slovenija

Pred enim tednom so si obetali dobro letino, zdaj češnje gnijejo na drevesih

Nova Gorica, 14. 05. 2026 19.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Češnje

Deževje krči letino češenj na Primorskem. Medtem ko so si sadjarji še pretekli teden obetali dobro letino, zdaj v Goriških brdih ocenjujejo, da bo pri zgodnjih sortah ponekod izpad do 50-odstoten. Zaradi preobilice dežja češnje gnijejo, na več mestih jih je uničil tudi veter. Bo prvega sadeža dovolj za domače sladokusce?

Še pretekli ponedeljek so kmetje tarnali nad sušo, briški sadjarji pa sedaj obupujejo, saj je za češnje dežja občutno preveč.

"Še zelene že gnijejo na drevesu," je potožil Valter Kumar, sadjar s Huma v Brdih, ki ocenjuje, da bo izpad kar 40-odstoten. "Trenutno imamo že 50-odstotno škodo, kaj bo naprej, pa še ne vemo. Mislim, da bo prva sorta propadla, verjetno bomo morali počakati, da bodo začele druge sorte zoreti," je pritrdil Aleksij Mavrič iz Kojskega. 

"Kar sem videl danes, po dveh dneh se šele vidi škodo po dežju, vetru, bo izpada tudi 20 odstotkov, nekje tudi več, odvisno od drevesa, kje je," pa je svojo oceno podal predsednik Združenja sadjarjev Brda Radovan Jelina.

Ob sončnih dnevih zato hitijo z obiranjem enega najbolj zaželenih prvih sadežev. Sadjarji, ki smo jih obiskali, imajo različno velike nasade in vsak svoje tržišče: domače dvorišče, bližnje tržnice in trgovsko verigo. Razlike so tudi v cenah.  

"Sedaj smo prišli na eno zmerno ceno: osem do deset evrov," je povedal Jelina. A šlo bo še nižje. Po besedah Kumra je cena do sedem evrov in pada, saj je treba češnje hitro obrati. 

Še vedno upajo, da se bo vreme obrnilo in jim bo sonce rešilo glavne sorte. Sploh, ker je ponekod že lani toča vzela glavnino pridelka. "Mi smo že lani imeli hud udarec s točo, ki nam je potolkla en sadovnjak marelic 100-procentno. Zdaj letos to. Klima se spreminja, se vidi, nimamo kaj več fantazirati."

Mavrič poudarja, da je država že pred desetletji zamudila, da bi ponudbo češenj prilagodili vremenskim razmeram in povpraševanj. V Brdih imajo sicer sadovnjake na več kot 100 hektarih, zgolj od sadjarstva pa živi le nekaj družin, zanimanja med mladimi je vedno manj.

Jelina razume, zakaj: "Obnove sadovnjakov tukaj v Brdih upadajo, mladi se ne odločajo, verjetno ravno zaradi tega, vsako leto je slabo vreme."

Brez spremenjenih subvencij od države, bo stanje le še slabše, zaključuje.

Pri 43 letih bo prvič postal očka
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Kako najstnikom omejiti čas pred zasloni?
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Spoznajte japonsko gobo dolgoživosti, ki že tisočletja varuje zdravje modrecev
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
