'Oskrba otroku po postavitvi diagnoze omogoča čim bolj kakovostno življenje'

Vodja paliativnega tima na ljubljanski pediatrični kliniki Anamarija Meglič je v današnji izjavi za medije pojasnila, da je paliativna oskrba otrok multidisciplinarna celostna oskrba neozdravljivo napredujoče bolnih otrok. Ti imajo številne primanjkljaje in zelo drugačno življenje kot njihovi vrstniki, njihovi starši in sorojenci pa so zelo obremenjeni z njihovo boleznijo.

"Celostno jih oskrbimo tako, da pripravimo načrt zdravljenja in celostne oskrbe glede na njihove cilje, želje, potrebe, individualno za vsakega otroka," je pojasnila. Tim s tem olajša in olepša življenje družini, bolnemu otroku pa tudi podaljšujejo življenje. Otroke spremljajo tudi v končnem obdobju življenja, ob umiranju, "kar je za vse nas skupaj težko".

Tim za pediatrično paliativno oskrbo na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sestavljajo štirje zdravniki, dve diplomirani medicinski sestri in dve klinični psihologinji. Povezujejo pa se tudi z zdravniki in zdravstvenim osebjem na primarnem in sekundarnem nivoju. "Otrok živi v svojem okolju, mi pa se povežemo z vsem zdravstvenim osebjem, naredimo enoten načrt in delujemo po tem načrtu," je še dejala Megličeva.