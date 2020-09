Pred Fursom zaposlenim delili piščalke: 'priporočila za žvižgače'

"Slovenija je majhna in vse se razve. Kaj pa, če bi se dalo zažvižgati povsem varno in anonimno in pri tem ne tvegati vsega, kar imaš. Misliš, da še ni prepozno za pošten svet? Postani žvižgač, uporabi portal zvizgac.si za varno in anonimno posredovanje vseh informacij v javnem interesu," so zaposlenim danes svetovali protestniki. Pri tem so poudarili, da je pomembno, da ne "žvižgajo s službenih računalnikov".

Pridružil se jim je tudi Ivan Gale, ki je postal javno prepoznaven z razkrivanjem domnevnih nepravilnosti na zavodu za blagovne rezerve. "Žvižgaštvo lahko naredi veliko za dobro vseh in iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da ne boste ostali sami, saj imajo ljudje dovolj koruptivnih praks ter sprege politike in gospodarstva," je dejal.

Izpostavil je nedavno menjavo na vrhu Finančne uprave RS (Furs) in ocenil, da je šlo za "hiter udar na vodilni položaj". "Slišati je, da je dogajanje povezano s preiskavo famoznega Geneplaneta, ki je sodeloval pri nabavi mask," je dodal.

Vlada je namreč v ponedeljek s položaja generalnega direktorja Fursa razrešila Petra Jenka, na mesto vršilke dolžnosti generalne direktorice pa imenovala dosedanjo državno sekretarko na ministrstvu za finance Ireno Nunčič. Tej protestniki očitajo, da je "strankarska kandidatka SDS".

V ozadju Jenkove zamenjave naj bi bil sporni posel z ventilatorji podjetja Geneplanet, je v torek poročala TV Slovenija. Potem ko so se izkazali za neprimerne, jih je Geneplanet del preprodal na Madžarsko, od Fursa pa nato izsiljeval povračilo pol milijona evrov davka, ker ga kot posrednik ni želel plačati dvakrat. Na Fursu naj bi ta denar zadržali, ker preiskava glede nabave ventilatorjev še ni končana, je še poročala televizija.

Protestnik, ki je zaposlenim delil piščalke, pa je ob tem danes dodal, da želi spodbujati žvižgaštvo, saj ga skrbi širjenje korupcije v Sloveniji. Mladi so po njegovem mnenju zaskrbljeni, da se denar pretaka v zasebne žepe namesto v socialo in zdravstvo, kjer bi bil potreben.