Pred Gruškovjem sedemkilometrski zastoj, gneča tudi na Hrvaškem

Na štajerski avtocesti so zastoji med delovno zaporo, in sicer med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

V Sloveniji trenutno nastajajo zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici in primorski avtocesti od Kosez mimo Kozarij do Vrhnike proti Kopru.

Gneča je tudi na hrvaških cestah, zato HAK voznikom svetuje, naj prilagodijo hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Zastoji so v Zagrebu v smeri proti morju. Pred cestninsko postajo Lučko je kolona vozil dolga približno šest kilometrov, poroča net.hr .

Agencija za varnost prometa medtem danes med 9. in 17. uro v sklopu nacionalne preventivne akcije Varno v poletje na počivališčih večjih bencinskih servisov ob avtocestah deli brezplačno vodo in izobraževalni letak Ustvari reševalni pas z nasveti za varnejšo vožnjo.

Za akcijo so se odločili zaradi napovedane visoke gostote prometa zaradi začetka počitnic v delu Švice, Nizozemske in Nemčije ter številnih delovišč po avtocestah.

Poletni meseci na slovenskih cestah vsako leto zaradi tranzita domačih in tujih turistov prinašajo zastoje, žal pa tudi več prometnih nesreč, so zapisali. Na vozne sposobnosti voznikov obenem vplivajo visoke temperature, zapore, dela na cestah in spremembe voznih razmer zaradi neviht in nalivov. Vse to od vseh udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost in defenzivno vožnjo, so dodali.

Izobraževalni letak, ki ga delijo študentje, opominja na vzpostavitev reševalnega pasu ob zastojih in na obvezno uporabo varnostnega pasu ter poziva k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez uživanja alkohola.

Vodo in preventivne letake v obe smeri delijo na postajališčih Ravbarkomanda, Šentilj, Voklo, Starine, Lom in Murska Sobota. V smeri proti Karavankam so dostopni na postajališču Hrušica, v smeri proti Ljubljani pa na postajališču Lopata.

Podobno akcijo načrtujejo še v soboto, 16. avgusta, so sporočili.