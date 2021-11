Pred interpelacijo: Dikaučič naj bi poravnal zanj sporni komunalni prispevek

Iz poslanske skupine so sicer pretekli teden sporočili, da bodo končno odločitev sprejeli po opravljeni razpravi, se jim zdi pa nedopustno, da je minister za pravosodje v sodni preiskavi zaradi utaje davkov . "Zaradi vseh očitkov, na katere minister ne ponudi nobenih konkretnih odgovorov, se v poslanski skupini močno nagibamo k podpori interpelacije," so navedli.

Gre za plačilo komunalnega prispevka občini Šentjur, iz katere prihaja tudi poslanec Robert Polnar , sicer tudi nekdanji podžupan v tej občini. Tako časnik piše, da bi omenjeno dejanje ministra lahko vplivalo na glasovanje Polnarja in poslanske skupine DeSUS, katere član je Polnar, o njegovi interpelaciji.

Pravosodni minister Marjan Dikaučič je za Delo napovedal, da bo komunalni prispevek plačal danes. " Dal sem novo vlogo in dobil novo odločbo v nižji višini, ki je pravilna, " je pojasnil za časnik. Prvotnega zneska, kar 30 tisočakov, kolikor so mu odmerili za gradnjo nove hiše, ni želel plačati, vztrajal je, da se je zgodila napaka.

Če bi trije poslanci DeSUSa enotno podprli interpelacijo, bi ob vseh glasovih predlagateljev interpelacije ta lahko celo uspela. Za njen uspeh je namreč potrebnih 46 glasov poslancev. Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in poslanska skupina nepovezanih poslancev, ki so vložile interpelacijo, pa imajo skupaj 43 glasov. Tako tudi predlagateljice računajo na poslance DeSUS.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je v današnji izjavi za medije dejal, da je iz poročanja medijev razumel, da bi poslanci DeSUS interpelacijo Dikaučiča lahko podprli. Sam upa, da bo temu tako, a poznavajoč razmerja v koaliciji in ob preteklem ravnanju poslancev DeSUS, v to dvomi, je pojasnil.

"Morda se sliši naivno, a od poslancev DeSUS pričakujemo, da držijo besedo," je danes dejal vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. Ob tem je spomnil na izjavo poslanca DeSUS Branka Simonoviča, ki je mesec po vloženi interpelaciji zoper Dikaučiča ocenil, da bi ta lahko uspela. "Želim, da bi to še vedno veljalo, povedali pa bodo svoje v ponedeljek na glasovanju. Dejstvo pa je, da Dikaučič z vsemi predkazenskimi preiskavami in sodnimi postopki, v katere je vpleten, ne more biti minister, še najmanj pa minister za pravosodje," je še dodal Vatovec.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je danes ponovno ocenila, da bi bilo prav, da se ta vlada poslovi, da gremo na predčasne volitve in da Slovenija dobi vlado, ki si jo zasluži. "Kar se pa tiče te njihove matematike, je to njihova stvar, žalostna stvar, ker pravzaprav na tak način Slovenijo držijo v šahu že leto in pol," je možnost za zadostno podporo Dikaučiču, da ostane na položaju, komentirala Bratuškova.

V SMC so razpravo o očitkih Dikaučiča, ki je minister iz njihove kvote, pospremili z navedbo, da so ti povsem politični in se ne nanašajo na njegovo delo.