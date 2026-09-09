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Slovenija

Pred izraelskim veleposlaništvom protest, udeležbo napovedal tudi Kučan

Ljubljana, 09. 09. 2026 11.38 pred 2 urama 2 min branja 18

Avtor:
N.V. STA
Protest v Ljubljani

Ob odprtju izraelskega veleposlaništva, ki ga bo uradno odprl prav izraelski zunanji minister v Ljubljani, se vse bolj slišijo pozivi k udeležbi na napovedanem protestu, ki ga organizira društvo Iskra v sodelovanju z organizacijo Gibanje za pravice Palestincev. Med drugimi so svojo prisotnost napovedali člani Levice, prišel naj bi tudi Milan Kučan. Protesta naj bi se udeležile tudi druge stranke iz opozicije.

V Ljubljano danes prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki bo s slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem odprl izraelsko veleposlaništvo. Kritike na slovensko vlado so vse bolj glasne, opozicija pa tudi del javnosti je proti odprtju, zato je za danes napovedan protest.

Na njih bodo po napovedih zahtevali zaprtje izraelskega veleposlaništva in ukinitev izraelskega konzulata, prekinitev trgovskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom in uvedbo sankcij ter izstop iz zveze Nato. Kot so v torek sporočili iz Študentskega društva Iskra, so te zahteve že naslovili tudi na parlamentarne in leve neparlamentarne stranke, a se nobena ni odzvala.

Udeležbo na protestih so med drugim napovedali v opozicijski stranki Levica. Koordinatorica Levice Asta Vrečko je v torek za medije poudarila, da sta obisk ministra in odprtje veleposlaništva "na nek način spodkopavanje slovenske države in suverenosti".

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Demonstracij se bo udeležil tudi nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan. Kot je dejal danes za medije ob oddaji podpisa v podporo referendumu proti interventnemu zakonu, pri sodelovanju Slovenije in Izraela ne gre za sodelovanje dveh držav ampak za sodelovanje dveh režimov. 

Pri tem slovenski po njegovih besedah plačuje dolg za nazaj, za izraelskega pa je to sodelovanje investicija za naprej. To se je po mnenju Kučana pokazalo s slovensko blokado izjave EU glede širjenja nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu. Kučan je še dejal, da Slovenija tega ne počne v njegovem imenu, prepričan pa je, da tudi ne v imenu mnogih državljanov Slovenije. "Zato bom popoldne na tem protestnem shodu," je pojasnil.

Društvo slovenskih pisateljev (DSP) pa ob odprtju veleposlaništva in obisku izraelskega ministra danes na sedežu društva prireja branje članstva DSP proti prelivanju krvi, razseljevanju in nasilju.

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KOMENTARJI18

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Rock8
09. 09. 2026 14.08
VSI NA SHOD!
Odgovori
0 0
koda60
09. 09. 2026 13.59
Kučan podpornik PLO in Arafata iz neuvrščene SFRJ.
Odgovori
+0
1 1
ArkaMast
09. 09. 2026 13.16
Kaj pa BLACK CUBE? ...!!!
Odgovori
-2
1 3
ArkaMast
09. 09. 2026 13.12
Izdaja slovenskega naroda ... BLACK CUBE ... JJ
Odgovori
-1
2 3
metaloh
09. 09. 2026 13.03
Levaki izgubljajo razum, še celo strička iz ozadja bodo privlekli iz naftalina...res so kot otroci, ko jim vzameš liziko.
Odgovori
+1
7 6
AleksanderS
09. 09. 2026 13.03
Naj gredo ti podporniki slovenci v palestino in tam zivijo ce jim ni vsec slovenija
Odgovori
+4
8 4
Slavko BabIč
09. 09. 2026 13.53
Ti pejt rajš v Arđentino!
Odgovori
-1
1 2
pusi
09. 09. 2026 13.01
Nacisti proti judom. Leto 30 kot v nemciji se ponavlja.
Odgovori
+5
6 1
KlapaMaslina
09. 09. 2026 13.00
Kučan najprej do Ruske Kapelice počastiti ruski poboj milijona ukrajincev za praktično nekaj malo uničene zemlje tam. Potem pa moralizirati o Palestini in kako so judi hudobni do njih. in ko bod pustili tam državo palestincem bodo veselo še bolj kurili po Izraelu in vabili svoje brate iz sosednjih držav da pomagajo. Stara zgodba tako kot je gospod netopir stara utež ki potaplja slovenijo
Odgovori
+6
7 1
miror2012
09. 09. 2026 12.49
Še pred rusko veleposlaništvo naj gredo protestirat dvoličneži
Odgovori
+8
10 2
SLObunkeljn
09. 09. 2026 13.00
Kdo, Stevanović?
Odgovori
-2
2 4
PEACEMAKER
09. 09. 2026 12.43
Izgleda se bo leto 43 ponovilo
Odgovori
+1
3 2
abc123df
09. 09. 2026 12.22
Pa res je vse drugače ko je Janša na vladi.
Odgovori
-1
2 3
Kardinal v Kristusu
09. 09. 2026 12.16
Ste prepričani, da Janše ni na Epsteinovem seznamu? Zato pa ga imajo Izraelci v šahu in pleše po njihovih ritmih...
Odgovori
-1
8 9
PEACEMAKER
09. 09. 2026 12.39
Janša je vodljiv papak.
Odgovori
+3
8 5
Kardinal v Kristusu
09. 09. 2026 12.14
Dobrodošli, Epstein koalicija! Desnica vas pozdravlja odprtih rok.
Odgovori
+2
7 5
mali.mato
09. 09. 2026 12.12
Spet se skrajna Levica napihuje.
Odgovori
+5
11 6
SLObunkeljn
09. 09. 2026 13.02
Vi iz kleti lahko greste tja v podporo mahat s papirnatimi izraelskimi zastavicami.
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+0
2 2
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