Pred izraelskim veleposlaništvom protest, udeležbo napovedal tudi Kučan

V Ljubljano danes prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki bo s slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem odprl izraelsko veleposlaništvo. Kritike na slovensko vlado so vse bolj glasne, opozicija pa tudi del javnosti je proti odprtju, zato je za danes napovedan protest.

Na njih bodo po napovedih zahtevali zaprtje izraelskega veleposlaništva in ukinitev izraelskega konzulata, prekinitev trgovskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom in uvedbo sankcij ter izstop iz zveze Nato. Kot so v torek sporočili iz Študentskega društva Iskra, so te zahteve že naslovili tudi na parlamentarne in leve neparlamentarne stranke, a se nobena ni odzvala.

Udeležbo na protestih so med drugim napovedali v opozicijski stranki Levica. Koordinatorica Levice Asta Vrečko je v torek za medije poudarila, da sta obisk ministra in odprtje veleposlaništva "na nek način spodkopavanje slovenske države in suverenosti".