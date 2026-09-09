Pred izraelskim veleposlaništvom protest, udeležbo napovedal tudi Kučan

V Ljubljano danes prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki bo s slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem odprl izraelsko veleposlaništvo. Kritike na slovensko vlado so vse bolj glasne, opozicija pa tudi del javnosti je proti odprtju, zato je za danes napovedan protest.
Na njih bodo po napovedih zahtevali zaprtje izraelskega veleposlaništva in ukinitev izraelskega konzulata, prekinitev trgovskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom in uvedbo sankcij ter izstop iz zveze Nato. Kot so v torek sporočili iz Študentskega društva Iskra, so te zahteve že naslovili tudi na parlamentarne in leve neparlamentarne stranke, a se nobena ni odzvala.
Udeležbo na protestih so med drugim napovedali v opozicijski stranki Levica. Koordinatorica Levice Asta Vrečko je v torek za medije poudarila, da sta obisk ministra in odprtje veleposlaništva "na nek način spodkopavanje slovenske države in suverenosti".
Demonstracij se bo udeležil tudi nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan. Kot je dejal danes za medije ob oddaji podpisa v podporo referendumu proti interventnemu zakonu, pri sodelovanju Slovenije in Izraela ne gre za sodelovanje dveh držav ampak za sodelovanje dveh režimov.
Pri tem slovenski po njegovih besedah plačuje dolg za nazaj, za izraelskega pa je to sodelovanje investicija za naprej. To se je po mnenju Kučana pokazalo s slovensko blokado izjave EU glede širjenja nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu. Kučan je še dejal, da Slovenija tega ne počne v njegovem imenu, prepričan pa je, da tudi ne v imenu mnogih državljanov Slovenije. "Zato bom popoldne na tem protestnem shodu," je pojasnil.
Društvo slovenskih pisateljev (DSP) pa ob odprtju veleposlaništva in obisku izraelskega ministra danes na sedežu društva prireja branje članstva DSP proti prelivanju krvi, razseljevanju in nasilju.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.