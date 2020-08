Pred Karavankami osemkilometrski zastoj, vozniki čakajo več kot šest ur

Voznikom nenujno pot proti Jesenicam, Kranjski Gori in Avstriji odsvetujejo. Tisti, ki so namenjeni proti Jesenicam, naj uporabijo izvoz Lesce. Zastoj je tudi na regionalni cesti pri avtocestnem priključku Jesenice zahod/Hrušica v obe smeri.

Predor Karavanke proti Avstriji zapirajo zaradi zastoja in močno poostrene avstrijske kontrole prometa. Zaprta sta tudi uvoza Jesenice vzhod in Jesenice zahod/Hrušica proti Avstriji.

Možne poti proti Avstriji: - Šentilj: trenutno ni čakanja, prehod je možen za vse državljane; - prelaz Ljubelj: občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa in zastoja, ki je dolg 2 kilometra; - Korensko sedlo: odprto samo za državljane Slovenije in Avstrije, trenutno čakanja ni.

Prometno-informacijski center je sicer za ta konec tedna napovedoval zelo veliko gostoto prometa na slovenskih cestah, saj bo poleg izteka počitnic v nekaterih nemških deželah in na Nizozemskem s ponedeljkom poteklo tudi prehodno obdobje pred uvedbo obvezne 14-dnevne karantene ob vstopu v državo za tiste slovenske državljane, ki so trenutno na Hrvaškem. Teh je več deset tisoč, po nekaterih ocenah celo blizu 80.000.

A včeraj pritiska slovenskih povratnikov na mejnih prehodih s Hrvaško niso zaznali, zato mejni policisti to pričakujejo danes in v ponedeljek. Vsem potnikom predlagajo, da se na pot pripravijo in izberejo mejne prehode, ki niso tako obremenjeni. Na pot naj se odpravijo čim prej, da se izognejo gneči, in da prispejo pravočasno, do ponedeljka do polnoči.