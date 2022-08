Pred Karavankami osemkilometrska kolona vozil

Poletja in s tem počitnic, dopustov še ni konec, kar se odraža tudi na slovenskih cestah in avtocestah. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg osem kilometrov, izvoz Jesenice vzhod, Lesce pa je dovoljen samo za lokalni promet, obvešča Promet.si. In kaj se obeta ta konec tedna? Razmere bodo podobne, kot so bile pretekli praznični podaljšani vikend, torej gneče na relaciji sever-jug v obe smeri, so napovedali v Prometno-informacijskem centru.

Ker je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal zastoj, izvoz za Jesenice vzhod, Lesce pa je dovoljen samo za lokalni promet, na spletni strani promete.si priporočajo, da vsi, ki se odpravljate proti Kranjski Gori, uberete izvoz Lesce. Zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Karavankam.

icon-expand V nedeljo, 21. avgusta, je sicer konec počitnic v delu Švice in Nizozemske, zato bo visoka gostota prometa od Hrvaške proti Avstriji predvsem v soboto popoldne oziroma postopoma vse do ponedeljka. FOTO: Aljoša Kravanja

Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani promet poteka upočasnjeno. Nastala je kolona dolg dobrih pet kilometrov, zaradi česar se vam bo pot podaljšala približno šest minut. Na razcepu Kozarje iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice do Brezovice proti Kopru se boste zamudili do 15 minut. Na hitri cesti Škofije–Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Kopru je trenutno prav tako območje zastojev. Na cestah Lucija–Strunjan–Izola, Šmarje–Koper, Lesce–Bled, Lipce–Slovenski Javornik–Hrušica, Domžale–Šmarca v Nožicah, so kolone v obe smeri.

Mokre ceste, daljša zavorna pot Ceste so ponekod po državi še vedno mokre, zaradi česar so vozne lastnosti slabše in zavorne poti daljše. Po vremenski napovedi, se nestanovitno vreme nadaljuje, zato pozivamo vse udeležence v prometu k previdnosti, med njimi tudi pešce, kolesarje, uporabnike skirojev, motoriste in ostale, opozarjajo na promet.si. Kaj lahko pričakujemo ta konec tedna na slovenskih cestah? Razmere bodo podobne, kot so bile pretekli vikend, je napovedal vodja Prometno-informacijskega centra Branko Nastran. Torej gneče na relaciji sever-jug, in sicer v obe smeri. "Še vedno veliko turistov prihaja na dopust, vsak konec tedna se jih pa nekaj več vrača. Zato se bo promet od Hrvaške proti Avstriji postopno povečeval," je pojasnil. Na promet.si obveščajo, da pričakuje upočasnjen promet proti mestnim središčem in na obvoznicah vse do konca tedna. Za vikend pa močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški ter zastoje pred predorom Karavanke in Šentilj proti Avstriji. Če bodo zastoji daljši, bo možno tudi zapiranja predora Šentvid in Karavanke. "Bolj obremenjene bodo tudi ceste v okoliški krajih omenjenih odsekov," sporočajo.

Najbolj obremenjeni odseki bodo: – Ljubljana – Karavanke v obe smeri, – Šentilj – Maribor – Gruškovje v obe smeri, – Ljubljana – Novo mesto – Obrežje v obe smeri, – celotna ljubljanska obvoznica (še najmanj severna) – in najbolj Ljubljana – Koper v obe smeri. V nedeljo, 21. avgusta, je sicer konec počitnic v delu Švice in Nizozemske, zato bo visoka gostota prometa od Hrvaške proti Avstriji predvsem v soboto popoldne oziroma postopoma vse do ponedeljka. "Pričakovati je tudi bolj polna počivališča ter čakalne dobe na bencinskih servisih in mejnih prehodih," sporočajo na promet.si.