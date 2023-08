Pred Karavankami večkilometrski zastoj, promet stoji tudi na ljubljanskem obroču

Zastoji nastajajo tudi na primorski avtocesti proti Primorski, na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici med Šentvidom in Kozarjami, kjer za zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid.

Zastoj nastaja tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Zaradi rekonstrukcije je predvidoma do polnoči zaprt priključek Ljubljana zahod v obe smeri.

Na primorski avtocesti je upočasnjen promet z zastoji na posameznih odsekih: med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in med Postojno in Ljubljano.