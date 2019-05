Pred Knovs bosta stopila akterja prisluškovalne afere Drenikova in Sekolec

Knovs je na pogovore v zvezi s prisluškovalno afero na zaprto sejo povabil slovensko agentko in arbitra v arbitraži o meji s Hrvaško, Simono Drenik in Jerneja Sekolca. Prav tako člani komisije načrtujejo pogovor z nekdanjim direktorjem Sove Andrejem Rupnikom o tem, kakšna so bila navodila obveščevalcev.

Alenka Drenik in Jernej Sekolec naj bi v sredo članom Komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) predstavila, kako je lahko prišlo do pogovorov med njima, čeprav jih naj sploh ne bi bilo, in predvsem, kako jima je lahko nekdo prisluškoval. Aprila so v javnost prišli dokazi, da so prisluškovanje izvedli hrvaški obveščevalci, predsednik Knovsa Matej Tonin (NSi) pa je nato napovedal obuditev preiskave Drenikove in Sekolca. Tonina zanima predvsem, zakaj Drenikova ni upoštevala navodil Sove Delegacija Knovsa pod vodstvom Tonina je 10. aprila že obiskala sedež Sove in si ogledala dokaze v povezavi s hrvaškim prisluškovanjem, tudi slovenskim novinarjem.

Med drugim je Tonin tedaj pojasnil, da so imeli že 14. decembra 2016 - torej še v prejšnjem sklicu parlamenta - dokaze, da je prisluhe pogovorov med Drenikovo in Sekolcem izvedla hrvaška obveščevalna služba SOA.

Simona Drenik je po oceni Dela z afero utrpela največjo škodo. Kot navajajo je pred dnevi premier Šarec preprečil njeno imenovanje v svet varuha za človekove pravice. Sprašujejo se, ali lahko Drenikova, ki naj ne bi imela navodil zunanjega ministrstva, zato s pričanjem obremeni tedanjega prvega diplomata Erjavca in ogrozi njegovo politično kariero.

Takrat sicer Drenikove in Sekolca niso zaslišali, nameravajo pa to storiti zdaj. Tonin je nakazal, da ga zanima predvsem, zakaj Drenikova ni upoštevala protiobveščevalnih navodil Sove, in tudi, zakaj jih ni zunanje ministrstvo. Izrazil je prepričanje, da je Sova pripravila ustrezne informacije in usposabljanje projektne skupine za arbitražo, a ta navodila niso bila upoštevana. "Raziskali bomo, zakaj MZZ ni sprejel vseh predlogov Sove,"je aprila poudaril Tonin. "Če je šlo za malomarnost, se pričakuje, da bodo ljudje, ki so ogrozili ta pomemben projekt, odgovarjali,"je dodal. Zaslišali bodo tudi nekdanjega direktorja Sove Kakšna so bila navodila Sove, naj bi članom Knovsa v sredo pojasnil tudi tedanji direktor Sove Andrej Rupnik. Pogovor z njim bodo člani komisije izvedli najprej, ob 14. uri. Uro in pol kasneje naj bi svoja stališča poslancem predstavila tudi Drenikova, ob 17. uri pa v DZ pričakujejo tudi Sekolca. Po koncu zaprte seje bo imel Tonin izjavo za javnost.

Po poročanju časnika Delo je Drenikova potrdila, da se bo seje Knovsa udeležila s svojim odvetnikom. Prav tako je udeležbo za STA potrdil Sekolec, ki pa je napovedal, da ne namerava ničesar komentirati, ne pred poslanci ne pred mediji, ker da to po njegovi oceni "ni v interesu nikogar". Gre za obračun s tedanjim zunanjim ministrom Erjavcem? Zaslišanje in obravnava arbitražne prisluškovalne afere na Knovsu naj bi bila sicer po navedbah medijev namenjena tudi političnemu obračunu s tedanjim zunanjim ministrom Karlom Erjavcem, ki se sedaj kot obrambni minister sooča z interpelacijo, ker naj med drugim bi zlorabil vojaško obveščevalno službo.

Analitik Borut Šuklje je za Delo povedal, da je bilo povsem jasno, da bo Hrvaška iskala vse možne poti za izstop iz arbitraže, saj bi sicer takšen način reševanja mejnih vprašanj iskale tudi druge njene sosede.