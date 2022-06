Pred kongresom SAB odločitev o združitvi z Gibanjem Svoboda

Začenja se dopisni kongres stranke SAB, na katerem bodo člani odločali o združitvi z Gibanjem Svoboda. Odločitev se pričakuje predvidoma do konca tedna, predsednica SAB Alenka Bratušek pa računa na zadostno podporo. Formalno združitev LMŠ in SAB pod okrilje Gibanja Svoboda se pričakuje do konca meseca, združitveni kongres pa do jeseni.

LMŠ je odločitev sprejela prejšnji teden. Ko bo o združitvi z Gibanjem Svoboda odločil tudi kongres SAB, se bo z odločitvijo obeh strank seznanil še kongres stranke Gibanje Svoboda. PREBERI ŠE Zbor članstva LMŠ podprl združitev z Gibanjem Svoboda Po združitvi naj bi predsednica SAB Alenka Bratušek in predsednik LMŠ Marjan Šarec postala podpredsednika Gibanja Svoboda. Kot je pretekli teden dejala Bratuškova, se o njunih vlogah v novi stranki pogovarjajo, a ni "še nič dorečenega". Kot ključno ob tem ocenjuje, da naredijo stranko, "ki bo Slovenijo dolgoročno lahko peljala po pravi poti". icon-expand Alenka Bratušek in njena stranka se na volitvah nista uvrstila v državni zbor. FOTO: Luka Kotnik Šarec je pred časom v izjavi za medije poudaril, da so stranke dobro sodelovale že v času volilne kampanje pred aprilskimi državnozborskimi volitvami, združevanje strank pa dojema kot "naravno pot". V Golobovi vladi je Šarec prevzel vodenje obrambnega ministrstva, Bratuškova pa je za zdaj državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo. Vodenje ministrstva bo Bratuškova prevzela po razširitvi vlade z zakonom o vladi.