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Kako z majhnimi koraki prihraniti pri ogrevanju?

Ljubljana, 22. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER Nuša Dekleva
Termostat

Tik pred začetkom kurilne sezone se draži tudi kurilno olje. Kako se nam bo torej letos najbolj splačalo ogrevati? Kje lahko gospodinjstva prihranijo in s katerimi preprostimi ukrepi lahko račun za ogrevanje vsaj nekoliko znižamo? "Veliko ljudi sploh ne ve, koliko gospodinjstvo plačuje za energijo in kam energija gre," pred kurilno sezono opozarja energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. Že za stopinjo nižje ogrevanje pa lahko predstavlja občuten prihranek.

Kako skokovito je rasla cena kurilnega olja in katere občine bodo še dražile? V primerjavi z lanskim letom je razlika precej velika. Še septembra lani je liter kurilnega olja stal slab evro in deset centov, po novem pa že dobrih 1,6 evra. V samo enem letu se je tako podražil za več kot 50 odstotkov. Še posebej izrazit pa je bil skok v zadnjih tednih. V začetku septembra je liter stal dobrih 1,4 evra, po novem pa bo za dobrih 22 centov dražji.

In kaj to pomeni v praksi? Če smo za tisoč litrov kurilnega olja lani odšteli 1.085 evrov, bomo po novem 1.635 evrov. Torej kar 550 evrov več.

Kaj pa daljinsko ogrevanje? Katere občine ga bodo dražile?

Tukaj pa so napovedi vseeno nekoliko bolj pozitivne. Po dosedanjih napovedih podražitve namreč napovedujejo le na Ptuju, z novim letom pa tudi v Novi Gorici. Drugod dvigov ne pričakujejo.

Kako lahko privarčujemo?

Kaj lahko gospodinjstvo naredi že zdaj, tik pred začetkom kurilne sezone, da bo račun čim nižji? "Vedno izpostavljam kakovostno prezračevanje bivalnih prostorov, merjenje temperature in delež relativne vlage ter vodenje energetskega knjigovodstva," pojasnjuje energetski svetovalec Bojan Žnidaršič.

Iskanje rešitev se začne pri ovojih, torej pri izolaciji. "Hiše, ki so bile grajene v sedemdesetih in osemdesetih letih, porabijo 1500 litrov za 100 kvadratnih metrov ogrevanja. Nove hiše porabijo 10 odstotkov tega."

Kje ljudje pri ogrevanju najpogosteje po nepotrebnem izgubljamo denar? "Veliko ljudi sploh ne ve, koliko gospodinjstvo plačuje za energijo in kam energija gre. Eno je tudi, da se topleje oblečemo, doma smo lahko v jopici," svetuje Žnidaršič.

Privarčujemo lahko že pri tem, da ogrevanje znižamo za stopinjo ali dve. "Ena stopinja nižje ali višje in razlika je lahko šest odstotkov. Z 22 stopinj na 20 brez težav in privarčujemo 12 odstotkov, kar se že pozna," ponazarja Žnidaršič.

Veliko ljudi ob visokih cenah kurilnega olja razmišlja tudi o menjavi. Kako naj človek sploh ugotovi, kateri način ogrevanja je pravi zanj? "Pravo ogrevanje moramo iskati v kontekstu stavbe in stanovalcev. Ena družina ni enaka drugi. Na podeželju živijo tudi tri generacije skupaj, brez težav se ogrevajo na drva, imajo hranilnik tople vode, kakovosten kotel in imajo za Slovenijo najcenejši način ogrevanja skupaj s toplotnimi črpalkami," pojasnjuje energetski svetovalec Bojan Žnidaršič.

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