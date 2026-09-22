Kako z majhnimi koraki prihraniti pri ogrevanju?

Kako skokovito je rasla cena kurilnega olja in katere občine bodo še dražile? V primerjavi z lanskim letom je razlika precej velika. Še septembra lani je liter kurilnega olja stal slab evro in deset centov, po novem pa že dobrih 1,6 evra. V samo enem letu se je tako podražil za več kot 50 odstotkov. Še posebej izrazit pa je bil skok v zadnjih tednih. V začetku septembra je liter stal dobrih 1,4 evra, po novem pa bo za dobrih 22 centov dražji.

In kaj to pomeni v praksi? Če smo za tisoč litrov kurilnega olja lani odšteli 1.085 evrov, bomo po novem 1.635 evrov. Torej kar 550 evrov več.

Kaj pa daljinsko ogrevanje? Katere občine ga bodo dražile?

Tukaj pa so napovedi vseeno nekoliko bolj pozitivne. Po dosedanjih napovedih podražitve namreč napovedujejo le na Ptuju, z novim letom pa tudi v Novi Gorici. Drugod dvigov ne pričakujejo.