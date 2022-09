Pred kurilno sezono: že en neozaveščen kurjač lahko zadimi celotno naselje

Hladni in turobni jesenski dnevi so prinesli začetek kurilne sezone. Pred začetkom so na ministrstvu za okolje in prostor v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Obrtno zbornico Slovenije (OZS) in Zbornico komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) organizirali novinarsko konferenco, na kateri so predstavili kakovost zunanjega zraka v času kurilne sezone, stanje preseganja delcev PM10 ter vpliv, ki ga ima na zdravje ljudi.

Skupni poudarek je bil, da se varnost začne pri rednem čiščenju in pregledovanju malih kurilnih naprav. Prav tako so predstavili načine pravilnega kurjenja, od priprave drv do samega kurjenja.

V času zime je praviloma povečano onesnaževanje zraka, ki je povezano s kurjenjem. Hkrati pa se zdaj srečujemo z energetsko krizo, ki bo verjetno pomembno vplivala na oskrbo z energenti. Posledično bodo najverjetneje številne kurilne naprave prešle na okoljsko manj prijazna goriva, kar bi lahko vplivalo na slabšo kakovost zraka.

Že en neozaveščen kurjač lahko zadimi celotno naselje

Glavni vir onesnaženja z delci v zimskem času je namreč prav kurjenje v neučinkovitih kurilnih napravah. Še posebej problematično je nepravilno kurjenje in pa kurjenje z neustreznimi gorivi, kot so na primer star papir in karton, vlažni les, plastika, embalaža, tekstil in drugi odpadki. Oboje vodi do slabega izgorevanja in se pokaže neposredno kot gost temen dim iz dimnika, so opozorili na konferenci in dodali, da se v jasnih zimskih popoldnevih valeč dim zadržuje v plitvi plasti nastajajočega temperaturnega obrata in se sčasoma razprši po celem naselju. Takšno stanje v mestu in na vasi pa lahko povzroči že en sam neozaveščen kurjač.