LPP predlaga podražitev enkratne vozovnice na 1,50 evra

Za 20 centov bi se po predlogu podražila tako vožnja, plačana s plačilno kartico, kot tista, ki jo potnik plača s kartico urbana ali njeno mobilno aplikacijo in mu omogoča možnost prestopanja v roku 90 minut brez doplačila.
Enaka podražitev se obeta tudi za prevoz na klic po vnaprej določenem voznem redu.
Predlagano podražitev so predlagatelji utemeljili z željo po "izenačitvi cene prevoza v mestnem linijskem prevozu potnikov s tarifno lestvico za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu".
Spremenjena vladna uredba, ki se je začela uporabljati z avgustom, je namreč med drugim prinesla podražitev enkratnih vozovnic za integrirani javni potniški promet, ki potnikom omogočajo uporabo vlakov in medkrajevnih avtobusov. Vozovnice za relacije do pet kilometrov so se podražile z 1,30 na 1,50 evra.
Kot so poudarili v LPP in na občini, ostajajo cene terminskih (mesečnih ...) vozovnic nespremenjene. "To pomeni, da se za kar 75 odstotkov potnikov LPP, ki že danes koristijo terminske vozovnice, ne bo nič spremenilo," so zapisali. Pričakujejo, da se bo delež potnikov s terminskimi vozovnicami po podražitvi povečal.
Podražitev bi po oceni LPP in občine letni prihodek iz tega naslova zvišala za 1,7 milijona evrov.
Kot je razumeti iz gradiva, bi skupaj s podražitvijo ukinili možnost plačevanja na avtobusih prek klica z mobilnim telefonom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.