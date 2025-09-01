Svetli način
LPP predlaga podražitev enkratne vozovnice na 1,50 evra

Ljubljana, 01. 09. 2025 16.59 | Posodobljeno pred 50 minutami

STA , L.M.
10

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP) in oddelek Mestne občine Ljubljana za gospodarske dejavnosti in promet predlagata dvig cene vožnje za mestni avtobus z 1,30 na 1,50 evra. Če bodo svetniki predlog potrdili, bo nova cena začela veljati v začetku oktobra.

Za 20 centov bi se po predlogu podražila tako vožnja, plačana s plačilno kartico, kot tista, ki jo potnik plača s kartico urbana ali njeno mobilno aplikacijo in mu omogoča možnost prestopanja v roku 90 minut brez doplačila.

Enaka podražitev se obeta tudi za prevoz na klic po vnaprej določenem voznem redu.

Notranjost avtobusa.
Notranjost avtobusa. FOTO: Kanal A

Predlagano podražitev so predlagatelji utemeljili z željo po "izenačitvi cene prevoza v mestnem linijskem prevozu potnikov s tarifno lestvico za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu".

Spremenjena vladna uredba, ki se je začela uporabljati z avgustom, je namreč med drugim prinesla podražitev enkratnih vozovnic za integrirani javni potniški promet, ki potnikom omogočajo uporabo vlakov in medkrajevnih avtobusov. Vozovnice za relacije do pet kilometrov so se podražile z 1,30 na 1,50 evra.

Avtobus LPP.
Avtobus LPP. FOTO: Shutterstock

Kot so poudarili v LPP in na občini, ostajajo cene terminskih (mesečnih ...) vozovnic nespremenjene. "To pomeni, da se za kar 75 odstotkov potnikov LPP, ki že danes koristijo terminske vozovnice, ne bo nič spremenilo," so zapisali. Pričakujejo, da se bo delež potnikov s terminskimi vozovnicami po podražitvi povečal.

Podražitev bi po oceni LPP in občine letni prihodek iz tega naslova zvišala za 1,7 milijona evrov.

Kot je razumeti iz gradiva, bi skupaj s podražitvijo ukinili možnost plačevanja na avtobusih prek klica z mobilnim telefonom.

LPP podražitev vozovnice oktober predlog
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stojadina-sportiva
01. 09. 2025 18.08
Zgleda so filipinci dražji kot slovenski šoferji...
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
01. 09. 2025 18.06
A se je feta sir podražil pa je treba dvignit?
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
01. 09. 2025 18.04
-1
Cena svobode ane...
ODGOVORI
0 1
kokicas
01. 09. 2025 18.04
+3
Prvo pogledat vse proge in urediti linije, ker ravno te dolgi avtobusi linije in delovanje semaforjev je glavna težava prometa v ljubljani avtobusi so glavni del nepretočnosti po mestu in tega ne uredi nihče ze desetletje.
ODGOVORI
3 0
kakorkoliže
01. 09. 2025 18.03
+2
A ste normalni , 15% podražitev. A ni inflacija 2%?
ODGOVORI
3 1
NotMe
01. 09. 2025 18.00
+2
12 e za družino v mesto? Hvala, bomo ekološko šli z avtom in dali 5 e za parking in 2 za benz
ODGOVORI
3 1
flisd
01. 09. 2025 17.59
+1
Jaz predlagam kar ukinitev. LPPja.
ODGOVORI
2 1
boris c
01. 09. 2025 17.59
+2
Podražiti zna vsak, da bi pa več busov dali v obratovanje, to pa ne.
ODGOVORI
3 1
JApajaDAja
01. 09. 2025 17.33
+1
aktivistke v lj..kje ste?
ODGOVORI
2 1
zvoneti
01. 09. 2025 17.22
+4
Jaz predlagam pocenitev.
ODGOVORI
5 1
