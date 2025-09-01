LPP predlaga podražitev enkratne vozovnice na 1,50 evra

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP) in oddelek Mestne občine Ljubljana za gospodarske dejavnosti in promet predlagata dvig cene vožnje za mestni avtobus z 1,30 na 1,50 evra. Če bodo svetniki predlog potrdili, bo nova cena začela veljati v začetku oktobra.

Za 20 centov bi se po predlogu podražila tako vožnja, plačana s plačilno kartico, kot tista, ki jo potnik plača s kartico urbana ali njeno mobilno aplikacijo in mu omogoča možnost prestopanja v roku 90 minut brez doplačila. Enaka podražitev se obeta tudi za prevoz na klic po vnaprej določenem voznem redu.

Predlagano podražitev so predlagatelji utemeljili z željo po "izenačitvi cene prevoza v mestnem linijskem prevozu potnikov s tarifno lestvico za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu". Spremenjena vladna uredba, ki se je začela uporabljati z avgustom, je namreč med drugim prinesla podražitev enkratnih vozovnic za integrirani javni potniški promet, ki potnikom omogočajo uporabo vlakov in medkrajevnih avtobusov. Vozovnice za relacije do pet kilometrov so se podražile z 1,30 na 1,50 evra.

