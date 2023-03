Pred Magno bo potekal protestni shod delavcev

"Po več letih odrekanj za boljši jutri bo večina zaposlenih pristala na zavodu za zaposlovanje. Kot pri zaposlenih se je v zadnjem letu nezadovoljstvo stopnjevalo tudi v sindikatu, ki je do pred letom dni Magno mnogokrat tudi javno pohvalil in označil za vzornega delodajalca. Ustavitev proizvodnje in program presežnih delavcev pa je povzročil vrhunec nezadovoljstva, ki ga bomo z zaposlenimi izrazili na protestu pred Magno," je v sporočilu še zapisal predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak.