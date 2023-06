Pred Mariborčani nove podražitve: v načrtu dvig cen vodarine in odvoza odpadkov

Po tem, ko so bile na mestnem svetu že potrjene podražitve vrtcev, vstopnin v javne športne objekte, parkirnin in pristojbine za odpadne vode, se pred Mariborčani in Mariborčankami nakazujejo nove podražitve. V načrtu je dvig cen vodarine, odvoza odpadkov in pogrebnih storitev, še vedno odprto vprašanje pa je tudi podražitev avtobusov in gondole.

icon-expand Župan Saša Arsenovič vztraja, da so "uskladitve cen" nujne. FOTO: Shutterstock Kot izhaja iz objavljenega gradiva za četrtkovo sejo mestnega sveta, je predlagano zvišanje cene vodarine za osem centov na kubični meter. Za 120-litrsko posodo pri tritedenskem odvozu komunalnih odpadkov se bo cena po objavljenem predlogu zaenkrat dvignila za 15 centov, prihodnje leto pa še za dober evro. Pri bioloških odpadkih se bo cena zaradi večje rasti stroškov prevzema dvignila iz 2,90 na 5,27 evra na 120-litrsko posodo. V komunalnem podjetju Snaga med razlogi za spremembo cene navajajo višje stroške dela, višje cene energije in inflacijo. Na pokopališču Pobrežje in Dobrava se bodo po predlogu Pogrebnega podjetja Maribor, ki ga bo v četrtek obravnaval mestni svet, zvišale grobnine za enojni grob na letni ravni z 22,80 na 30,42 evra, za 16 odstotkov bi bile dražje tudi pogrebne storitve. "Ne iščemo sredstev za dokončanje infrastrukturnih projektov" Župan Saša Arsenovič vztraja, da so "uskladitve cen" nujne. "Še vedno je vojna, še vedno imamo energetsko, gradbeno draginjo, višje obrestne mere in je treba cene uskladiti s tem," je dejal. Poudaril je, da predlagane spremembe temeljijo na strokovnih in zakonodajnih merilih, s ciljem nadaljnjega zagotavljanja ustreznih storitev meščanom in meščankam, nikakor pa ni njihov namen pridobivanje sredstev za dokončanje infrastrukturnih projektov, kot je slišati v javnosti. "Noben od teh ukrepov v nobeni meri ne služi temu, da bi dokončali prepotrebne investicije, ki so v teku, za tisto so drugi viri, so zadolževanja, so krediti. Gre samo za usklajevanje cen, zato da nam ne bi bilo treba iz že itak preobremenjenega proračuna ponovno subvencionirati končnega uporabnika," je povedal. PREBERI ŠE Parkiranje na mariborskem Slomškovem trgu dražje kot v središču Ljubljane Direktor Snage Franc Dover je prav tako povedal, da so elaborat letošnjih cen izdelali v skladu s predpisano metodologijo. "Dejstvo je, da na vojno, na inflacijo, na vse stroške Snaga ne more vplivati," je dejal. "Zavedati se je potrebno, da je Evropa v tehnični recesiji, in to bo imelo vpliv tudi na gospodarstvo in hkrati tudi na nas," je dodal. Poudaril je, da bodo cene kljub spremembi ostale med nižjimi v državi. Na dnevnem redu četrtkove seje mestnega sveta s skupno 44. točkami je ponovno sprememba cen voženj z mestnimi avtobusi, kjer mestna uprava predlaga nekoliko spremenjen predlog kot maja, ter izvzetje Pohorske vzpenjače iz gospodarske javne službe, da bi jo lahko javno podjetje Marprom upravljalo kot tržno dejavnost in s tem samo določalo cene. Razburjenje v javnosti sicer povzroča tudi namera občine za zvišanje najemnin v lokalih v središču mesta. Gostinci in obrtniki, ki najemajo občinske prostore, so po poročanju časnika Večer ogorčeni, saj bi se nekaterim najemnine podražile tudi za več kot 200 odstotkov.