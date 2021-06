Pred matičnim odborom se bo predstavil kandidat za pravosodnega ministra

Marjan Dikaučič je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Pri svojem dosedanjem delu se je srečeval tako z javnim kot zasebnim sektorjem. Delovne izkušnje je pridobival na sodišču, v odvetniški pisarni in gospodarskih družbah, so navedli v kabinetu predsednika vlade.

Kandidat za ministra se v skladu s poslovnikom DZ najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstavi pristojnemu delovnemu telesu in odgovarja na vprašanja njegovih članov. Predsednik odbora nato najkasneje v 48 urah po predstavitvi predsednikoma DZ in vlade pošlje mnenje odbora o predstavitvi kandidata.

Ministrica iz vrst SMC Lilijana Kozlovič je odstopila minuli četrtek, potem ko je vlada sprejela sklep o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. Premier Janez Janša je takoj po odstopu ministrice prvaka SMC Zdravka Počivalška zaprosil, naj v zakonskem roku oziroma čim prej predlaga novo ime za prevzem vodenja pravosodnega ministrstva.