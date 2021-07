Pred mejnimi prehodi s Hrvaško nastajajo do 10-kilometrski zastoji

"Za prehod meje s Hrvaško so na številnih mejnih prehodih daljše čakalne dobe za izstop iz Slovenije. Na nekaterih mejnih prehodih je čakalna doba več kot dve uri, drugod približno 1 do 2 uri. Preden se odpravite na pot, preverite stanje na mejnih prehodih," svetujejo na prometno-informacijskem centru.

Po njihovih informacijah je največ gneče trenutno na Gruškovju, kjer se za izstop in vstop v državo čaka več kot dve uri. Za vstop na Hrvaško boste več kot dve uri čakali še na mejnih prehodih Dobovec, Jelšane, Obrežje, Starod in Vinica. Od ene do dve uri pa je čakalna doba na prehodih Metlika, Petrina, Slovenska vas in Zavrč.

Za vstop v Slovenijo boste – poleg Gruškovja – čakali še na Obrežju (eno uro) in Dragonji (uro in pol).