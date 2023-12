V znak podpore skupnosti LGBTQ+ pred ministrstvom izobesili mavrično zastavo

Po njegovih besedah se nihče v naši družbi na podlagi osebne okoliščine ne bi smel počutiti ogroženo ali izključeno. "To je apel tudi za vse nas, na vlado in ministre, da pričnemo intenzivneje z izvajanjem politik, da bi ustvarili okolje, kjer se vsi počutimo varne in sprejete," je dodal minister.

"V soboto smo bili v Ljubljani ponovno priča homofobnemu nasilju. Skupina nasilnežev je na otvoritvi Festivala LGBT filma strgala mavrično zastavo iznad vhoda v Kinodvor in jo zažgala. To žal ni prvi tak incident v tem letu, napad na LGBT+ skupnost se je zgodil na Paradi ponosa v Ljubljani in v Mariboru, kar jasno kaže na porast nestrpnosti nad manjšinami. Takšno nasilje najostreje obsojam," je zapisal Luka Mesec , minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

"Neizmerno me žalosti, da moram prav na svetovni dan človekovih pravic in ob 75. obletnici SDČP obsoditi sovražno dejanje zoper LGBTQ+ skupnost. Zažig mavrične zastave je strahopetno dejanje sovražne manjšine, ki jo kot moderna, v prihodnost usmerjena družba ne sprejemamo," je zapisala in dodala, da bo kot zunanja ministrica in predsednica Stranke SD vodila politiko enakosti, raznolikosti in vključenosti vseh posameznikov.

Kot pravi Boštjan Udovič , strokovnjak za diplomacijo, ni prvič, da so se na vladne stavbe izobesile "neuradne" zastave. Povedal je, da imamo v Sloveniji prakso, da se izobešajo tudi zastave drugih držav in zastave nevladnih organizacij. "Ne gre za protizakonito dejanje, ampak za politično sporočilo ministra, vlade ali državnega zbora."

Nekateri so bili sicer do te poteze kritični, češ za ta zastava ne sodi pred državne institucije. Nekateri so se spraševali, če je to sploh zakonito. Po pregledu Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi smo ugotovili, da prepovedi izobešanja kakršne koli zastave ni.

Ministrstvo: Gre za izkaz podpore spoštovanju človekovih pravic te skupnosti

Tudi na ministrstvu so pojasnili, da redno obešajo mavrično zastavo v podporo skupnosti LGBTQ+, in sicer v znak solidarnosti ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji (17. maj) in ob tednu Parade ponosa v Ljubljani. "To smo storili tudi letos, ko so mavrične zastave izobesili tudi drugi državni organi, vključno z Uradom predsednice republike," so zapisali.

"Gre za izkaz podpore spoštovanju in zaščiti človekovih pravic skupnosti, ki se žal še vedno srečuje s sovražnostjo v naši družbi, kar nenazadnje dokazuje tudi povsem nesprejemljiv nedavni zažig mavrične zastave v Ljubljani," pravijo in dodajajo, da z obešanjem mavrične zastave izražajo aktivno spoštovanje, varovanje in potrebo po spoštovanju človekovih pravic skupnosti LGTBQ +. "Želimo si, da bi z ozaveščanjem o njihovih človekovih pravicah prispevali k razumevanju in spoštovanju pravic vseh ljudi," so sklenili.