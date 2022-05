Pred nakupom klimatske naprave morate nujno vedeti ...

Obširna znanstvena raziskava indijskega ministrstva za znanost in tehnologijo o vplivu klimatskih naprav na naše počutje v okviru projekta CEDRI je pokazala, da so klimatske naprave še posebej pomembne družinam z majhnimi otroki in šolajočimi se najstniki, starejšim od 45 let ter ljudem s kroničnimi boleznimi, saj zagotavljajo boljše počutje in udobnejše bivanje.

Previsoke poletne temperature v notranjih prostorih dokazano povzročajo glavobole, izčrpanost, kratijo spanec in zmanjšujejo koncentracijo. Ob vse višjih temperaturah in vse pogostejših vročinskih valovih – obdobje 2011–2020 je bilo najtoplejše zabeleženo desetletje v zgodovini – si tako mnogi življenja brez klimatske naprave ne predstavljajo več.

Preden pred vročim poletjem pohitimo v nakup klimatske naprave, je vsekakor smiselno ustaviti konje ter preučiti in upoštevati specifike doma. Vsaka hiša, stanovanje in prostor ima posebne lastnosti, ki so pomembne pri izbiri in montaži klimatske naprave. Pri tem je smiselno vključiti strokovnjake. Lahko se nam namreč zgodi, da bo naprava, ki jo izberemo na lastno pest, zelo zvišala zneske na računu za elektriko, prostorov pa ne bo učinkovito ohladila ali ogrela.

Priljubljenost klimatskih naprav raste tudi zaradi vse višjih stroškov ogrevanja. Klimatske naprave so namreč lahko uporabne v prehodnih in zimskih obdobjih, saj so idealen vir ogrevanja, hkrati pa je naložba vidna tudi pri prihrankih. Kakovostne klimatske naprave, kot je na primer Gree Amber Nordic z energetskim razredom A+++, optimalno ogrevajo prostor celo pri –30 °C.

Strokovna pomoč se vam lahko bogato obrestuje

Ker nam šele čas pokaže prednosti in slabosti izbire in postavitve naše naprave, je strokovna pomoč pred nakupom ključnega pomena, da bo naša pridobitev resnično pripomogla h kakovostnejšemu življenju ter boljšemu spancu in splošnemu počutju. Eno vodilnih slovenskih podjetij na področju distribucije in vgradnje energetsko učinkovitih ogrevalnih in hladilnih sistemov je podjetje Atlas Trading, d.o.o., ki kupcem klimatskih naprav priskoči na pomoč s svojo strokovnostjo in večletnimi izkušnjami. Pri nas zastopajo najbolj prodajanega specializiranega proizvajalca klimatskih naprav na svetu Gree Electric Appliances INC. s 100-odstotno lastno proizvodnjo, ki zagotavlja najstrožji nadzor kakovosti vgradnih delov.



Napredne lastnosti sodobnih klimatskih naprav