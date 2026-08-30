Pred nami Blejski strateški forum, promet bo ponekod oviran

Policija je sporočila, da bo zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom v ponedeljek in torek občasno povečan promet na relaciji v smeri Bleda pri prihodih in na relaciji z Bleda pri odhodih.
Dodali so, da bodo promet na določenih mestih urejali policisti, vzpostavljene bodo kratkotrajne mobilne zapore, sicer pa poseben prometni režim v času Blejskega strateškega foruma ni predviden.
Policija poziva vse udeležence v cestnem prometu, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.
Pojasnili so, da morajo vozniki ob srečanju z varovanimi kolonami ustaviti in se umakniti z vozišča, varovani koloni pa omogočiti neoviran in prost prehod.
"Na cesti v in zunaj naselja to storijo z ustavitvijo zunaj ceste, na avtocesti pa se pomaknejo na skrajni desni rob desnega pasu. Z vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdečo-modro svetilko. Taka vozila je tudi prepovedano prehitevati in se jim priključiti. Ob zastoju morajo vozniki vzpostaviti reševalni pas in mimo spustiti tudi vozila za spremstvo," so še sporočili.
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