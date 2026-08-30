Pred nami Blejski strateški forum, promet bo ponekod oviran

Policija je sporočila, da bo zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom v ponedeljek in torek občasno povečan promet na relaciji v smeri Bleda pri prihodih in na relaciji z Bleda pri odhodih.

Dodali so, da bodo promet na določenih mestih urejali policisti, vzpostavljene bodo kratkotrajne mobilne zapore, sicer pa poseben prometni režim v času Blejskega strateškega foruma ni predviden.