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Slovenija

Pred nami Blejski strateški forum, promet bo ponekod oviran

Bled, 30. 08. 2026 08.36 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
STA
Blejski strateški forum

Na Bledu bo prihodnje dni potekal 21. Blejski strateški forum, ki se ga bo udeležilo večje število predstavnikov tujih držav, med katerimi bodo tudi varovane osebe. Policija zato opozarja, da bo ponekod občasno povečan in oviran promet, sicer pa poseben prometni režim v času foruma ni predviden.

Policija je sporočila, da bo zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom v ponedeljek in torek občasno povečan promet na relaciji v smeri Bleda pri prihodih in na relaciji z Bleda pri odhodih.

Dodali so, da bodo promet na določenih mestih urejali policisti, vzpostavljene bodo kratkotrajne mobilne zapore, sicer pa poseben prometni režim v času Blejskega strateškega foruma ni predviden.

Blejski strateški forum
Blejski strateški forum
FOTO: Bobo

Policija poziva vse udeležence v cestnem prometu, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Pojasnili so, da morajo vozniki ob srečanju z varovanimi kolonami ustaviti in se umakniti z vozišča, varovani koloni pa omogočiti neoviran in prost prehod.

"Na cesti v in zunaj naselja to storijo z ustavitvijo zunaj ceste, na avtocesti pa se pomaknejo na skrajni desni rob desnega pasu. Z vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdečo-modro svetilko. Taka vozila je tudi prepovedano prehitevati in se jim priključiti. Ob zastoju morajo vozniki vzpostaviti reševalni pas in mimo spustiti tudi vozila za spremstvo," so še sporočili.

blejski strateški forum promet bled

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KOMENTARJI2

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Dej nehej noo
30. 08. 2026 09.43
Strateški forum 😅 da dajo glave skup kako bi še bolj razmetali naš denar tja k nima kaj iskati!!!
Odgovori
0 0
25.maj
30. 08. 2026 09.11
a bo tam kdo javno vprašal predsednika vlade zakaj podpiramo sionistične zličine
Odgovori
+2
4 2
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